Escuadrón de la muerte en Perú condenados a 35 años de prisión: ¿quiénes lo conforman y qué crímenes cometieron?

Este miércoles 2 de marzo, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, dictó 35 años de cárcel contra los integrantes de la organización de aniquilamiento denominada “El Escuadrón de la Muerte”. El excomandante PNP Raúl Prado Ravinés, Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez, fueron señalados como los autores del delito de homicidio calificado en agravio de Raúl Rivas y otros.

Este grupo ilegal se formó en la ciudad de Piura y según reportes de la PNP, operaban en Chiclayo, en Trujillo y en otras ciudades del norte del Perú. Asimismo, se conoció que también operaron en Lima y en Chincha.

¿QUIÉNES SON Y CÓMO OPERABA EL ESCUADRÓN DE LA MUERTE?

Esta organización de aniquilamiento fue creada en el 2012 y lo integraban personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú. “El Escuadrón de la Muerte”, era liderado por el ex comandante PNP Raúl Prado Ravines, sus integrantes se dedicaban a ejecutar extrajudicialmente a supuestos delincuentes con la finalidad de alcanzar ascensos y condecoraciones dentro de la institución policial.

Uno de los casos más sonados de asesinato que cometió esta organización, fue el 27 de febrero del 2015 en la urbanización Los Bancarios de la ciudad de Piura. La organización acabó con la vida de Hugo Yajahuanca Tineo, Martín Alfredo Tello Monja, Gian Marco Fiestas Aquino y Raúl Rivas Rimaycuna.

Según reportes de la Fiscalía, los asesinados fueron llevados con engaños hasta el parque Los Bancarios, donde supuestamente iban a cometer un robo a un empresario que compraría una casa en dicha zona.

En ese contexto, dentro de la carpeta fiscal, se reveló que un policía se infiltró en esta organización con la finalidad de tenderles una trampa y así asesinar a los supuestos delincuentes. Este “falso” operativo, tenía como objetivo que todo el equipo policial encargado logre ascensos y condecoraciones de los altos mandos de la institución.

Foto: RPP

Tras conocer este accionar, la organización fue denunciada y desde el 2016, el fiscal Álvaro Rodas, fue el encargado de llevar el caso durante todo este tiempo.

Durante la investigación, también se dio a conocer que ‘Escuadrón de la Muerte’ operaban en otras ciudades como Chiclayo, Lima y Chincha. Al líder de este grupo ilegal, se le acusó de haber planificado y liderado esta presunta organización criminal.

Según el fiscal Rodas, solo en Piura fueron 14 policías los implicados en la investigación por simulación de operativos y enfrentamientos para abatir a presuntos delincuentes.

Ser agentes de Inteligencia les dio a esta organización, la perfecta fachada para desplazarse por el país encubiertos por un manto de supuesta legalidad. Es por eso, que montaban operativos y es así que viajaron hasta la ciudad de Piura para fingir que capturarían a los delincuentes, pero el plan no era más que un modus operandi para cobrar las recompensas y lograr el ascenso a costa de ejecuciones extrajudiciales.

En el 2019, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Raúl Prado Ravines. El juez Víctor Zúñiga dispuso esta medida y una orden de captura contra el ex efectivo al considerar que existe elementos suficientes que sustentan el peligro de fuga y riesgo de obstaculizar las investigaciones. En aquel entonces, el sentenciado no se presentó a la audiencia y su paradero era desconocido.

Sin embargo, han pasado tres años y Prado Ravines está prófugo de la justicia y su condena empezará a contar una vez que sea capturado.

Infobae Perú, conversó con César Ortíz Anderson, analista de Seguridad y presidente de Aprosec, quién opinó sobre esta organización formada en la Policía Nacional del Perú.

“La violencia no se combate con violencia, sino con inteligencia. No se puede acabar, erradicar la delincuencia al ser un fenómeno social. Lo que el Estado puede, es reducir el número y frecuencia de su accionar. Pero para ello, se debe empezar teniendo una clara política de Estado anti delito, que lamentablemente en este momento, el Perú no lo tiene”, explicó.

SEGUIR LEYENDO