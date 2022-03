Antivacunas agreden y jalan de los cabellos a periodista en plena transmisión en vivo

Maricarmen García fue agredida por un grupo antivacunas. | Imagen: Willax

La periodista Maricarmen García fue agredida por un grupo antivacunas, mientras llevaba a cabo una transmisión de un plantón realizado por un grupo de médicos en Jesús María que pedía la salida del ministro de Salud, Hernán Condori. Los agresores tiraron de sus cabellos y, además, la despojaron de su mascarilla y sus lentes.

Cabe señalar que la tarde del martes, el Colegio Médico del Perú (CMP) anunció el plantón el cual se realizó este miércoles al mediodía en los exteriores del ministerio de Salud, en la avenida Salaverry. Hasta ahí llegó Maricarmen García para realizar su labor periodística y conocer la posición del grupo de médicos.

Sin embargo, al lugar también llegaron un pequeño pero bullicioso grupo de personas que protestaban contra una supuesta obligatoriedad de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19.

LA AGRESIÓN

Mientras la periodista entrevistaba en vivo, en Willax, a Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica, el grupo antivacunas comenzó a rodear a los médicos. La situación se comenzó a tornar más tensa cuando uno de ellos, con su cartel, se interpuso entre el camarógrafo y la entrevistadora.

Comenzaron a arrojar botellas de plástico y luego una mujer jaló de los cabellos a la periodista, que intentó defenderse. Sin embargo, la mujer continuó tirando de sus cabellos e incluso la despojó de su mascarilla.

Cuando la transmisión se retomó, Maricarmen García intentó denunciar a la agresora ante los policías que se encontraban presentes. Sin embargo, como había perdido la mascarilla, le fue más difícil comunicarse con los efectivos sin exponerse a contagios del coronavirus.

Minutos después, ya con una nueva mascarilla, señaló que los policías le dijeron que se aleje del lugar por su seguridad y que no podían detener a la agresora porque no había suficientes efectivos.

“Lo que nos está pidiendo la Policía es que nos retiremos, porque al parecer ellos no pueden controlar al grupo. En realidad, me siento incómoda porque lamentablemente no pueden defender a las personas que están siendo agredidas”, dijo la periodista en vivo.

La agresora, al verse señalada por la comunicadora, se alejó del lugar y, aparentemente, pretendía huir para evitar alguna detención.

Maricarmen García fue agredida por un grupo antivacunas

RESPUESTA DE LA AGRESORA

Por su parte, la agresora argumentó que “estaban reclamando en paz” aunque reconoció que interpuso su cartel entre la cámara y la periodista, lo que generó empujones y terminó en la agresión de la comunicadora.

Sin embargo, la mujer también reclamó que le habían golpeado con el micrófono en la cara.

Finalmente, la agresora fue llevada en un patrullero a la comisaría, a donde también acudió la reportera para realizar la denuncia formal.

PLATÓN DE MÉDICOS

En tanto, durante el plantón, se situaron en un lado de la vía médicos del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud). En el otro estaban los tecnólogos médicos, quienes llevan 35 días de una huelga indefinida por la suspensión de diversas de sus áreas. Además, estos segundos se mostraron en contra de la presencia del CMP, por declaraciones pasadas donde los acusan de querer adueñarse de funciones de los médicos, como recetar, diagnosticar y firmar informes.

En el lugar del plantón, hubo un enfrentamiento entre ambos grupos e incluso se informó de que una mujer había sido atacada.

“Lo que pasa es que están enfrentándonos con otros gremios que no tiene nada que ver, porque ellos (tecnólogos) quieren hacer acciones como médicos sin ser médicos y están siendo apoyados por el ministro y eso no lo vamos a permitir”, expresó el decano del CMP, Raúl Urquizo.

SEGUIR LEYENDO