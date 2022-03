Aníbal Torres al conocer la pobreza extrema que vive Amazonas tras terremoto: “Me pregunté ¿Dónde está Dios?”

Aníbal Torres denuncia plan de una "oposición golpista" contra Pedro Castillo. TV Perú

Aníbal Torres brindó unas declaraciones esta tarde y tocó un tema muy duro que afrontan miles de peruanos. Durante su discurso, el presidente del Consejo de Ministros no dudó en hacer una reflexión sobre las ciudades en extrema pobreza, en especial sobre la región de Amazonas, la cual el año pasado sufrió tras el terremoto de 7.5 de magnitud.

Ante esto, el jefe de gabinete ministerial, aseguró que le dolió mucho ver una escena en donde al entrar a una vivienda, se dio cuenta de la situación tan precaria que viven las familias en esa localidad y que eso es el reflejo de muchas carencias que pasan miles de peruanos en la actualidad.

“Viajé al Amazonas cuando se produjo el terremoto, junto con el Presidente. Ingresé a una casa, vi cómo duermen estas personas en el piso, con una frazada vieja. Fui a su cocina y encontré una olla con plátanos sancochados. Es es muy duro para un ser humano. En ese momento me pregunté ‘¿y dónde está Dios?’”, aseveró.

En otra parte de su intervención, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, descartó que el Gobierno liderado por el mandatario Pedro Castillo sea comunista.

“La política económica que seguimos es clarísima, el que quieran imputarnos algunos (opositores) que somos comunistas es absolutamente falso de toda falsedad. No es que el Partido Comunista esté por fuera de la ley, solo que nosotros no somos comunistas”, expresó en conferencia de prensa.

En esta línea, Aníbal Torres expresó que los sistemas comunistas tienen una estructura política y económica muy definida que no se alinea a nuestro país. “El comunismo tiene una economía planificada desde el Estado; todos los medios de producción pertenecen al Estado y (cuentan con un) partido único”, señaló.

“No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos, así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la asamblea constituyente”, agregó en otro momento de su presentación.

Por otro lado, rechazó la medida de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y afirmó que el mandatario no traicionó al país tras sus declaraciones sobre ceder el mar a Bolivia.

“Todos en el Perú sabemos que hay un sector de la derecha que quiere vacar al presidente de la República. Incluso hay algunos congresistas que lo único que hablan es de eso. Bueno, es su deseo de ellos, pero por ejemplo la vacancia por traición a la patria. ¿Dónde está la traición a la patria?”, dijo tajantemente el Primer Ministro.

“El parlamentario indicó que los ex presidentes Alberto Fujimori y Alan García tuvieron acciones más graves en este tema y no fueron vacados por ello. “No hay ninguna traición a la patria por haber dicho que Bolivia puede tener una salida por territorio peruano hacia el mar. Ya lo tuvo antes con la decisión del presidente Fujimori que se le entregó una franja. Allí no solamente se le entregó la franja para que pase, sino la propiedad superficiaria por 99 años”, afirmó.

