Pedro Castillo: aparecen pintas rechazando la vacancia del mandatario en la Panamericana Sur

¿El pueblo respalda a Pedro Castillo? El último martes numerosas pintas se pudieron observar al Sur de Lima, en donde expresaban su rechazo a la vacancia del Jefe de Estado. Como se recuerda, algunas bancadas de oposición se encuentran estableciendo estrategias para solicitar la salida del mandatario.

En un largo tramo de la avenida Panamericana Sur, en el distrito de Chilca (Cañete), se puede observar las paredes con mensajes como “Fuera, golpistas” y “No al golpe”.

También se logra ver expresiones de respaldo al presidente, tales como “Castillo, tu pueblo te ayuda”, “Soy peruano y apoyo al presidente Castillo” y “Castillo, el pueblo está contigo”.

Como lo explicamos líneas arriba, estas pintas salen a la luz luego que la bancada Renovación Popular anunciara la presentación de una moción de vacancia, a raíz de las supuestas declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien señaló que el mandatario lideraría una presunta organización criminal que operaría desde Palacio y que algunos ministros también estarían coludidos en estos actos de corrupción.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que el pedido para destituir al jefe de Estado ya ha sido firmado por parlamentarios de su bancada, Fuerza Popular y Avanza País, quienes están a favor de que Pedro Castillo debería dejar su gestión.

“Ya estamos pasando las 30 (firmas). Pienso presentarla el viernes. (...) Es una moción multipartidaria porque hemos pedido colaboración a todos los voceros para que si desean incluir argumento lo pongan. (El documento) tiene las ideas de varias bancadas”, dijo Montoya a los medios de comunicación.

PEDRO CASTILLO CRITICA AL CONGRESO

En su defensa el presidente Pedro Castillo alegó que el Congreso del Perú está armando un complot para dar un golpe de estado, en alusión a la reunión entre políticos y parlamentarios de oposición que se realizó en un hotel de Miraflores.

“Mucha gente me ha sindicado que iba a Sarratea, a una casa familiar que me cobijó, en una campaña, pero hoy en día callan cuando van convocados a un hotel para agendar esta plan golpista y que se viene dándose esta semana”, manifestó el mandatario este martes durante una actividad oficial desde Cajamarca.

Además, argumentó que el presunto plan para sacarlo de la Presidencia de la República cuenta con el apoyo de “algunos medios de comunicación”, por ello, instó a la ciudadanía a “defender el país”.

“Eso no sabe el pueblo (...) Con algunos medios de comunicación coludidos con la corrupción, por eso, queridos compatriotas, pido para defender esta democracia, para defender el país, para luchar y satisfacer los grandes problemas que tiene el país”, manifestó.

“Por mucho tiempo nuestro pueblo ha estado postergado en el marco de la oscuridad. Hoy hemos venido a Bambamarca, gracias por ese respaldo. Yo no me voy a “chupar” ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo. Para mí no hay un paso atrás”, agregó Castillo Terrones.

En esa misma línea el presidente criticó que se difundan “psicosociales” donde señalan que va renunciar al Gobierno. “He venido aquí para corregir los errores que se han cometido en este país”, expresó.

“Estamos listos para la reactivación económica. Para asegurar la estabilidad económica y jurídica de este país. Ha pasado bastante ya desde el 28 de julio del año pasado y preguntó a los golpistas que nos demuestren a quiénes les hemos quitado su casa”, aseveró.

“A la OEA para que de una vez por todas activar la carta democrática para que este grupo minoritario entienda de una vez que a la mayoría se le respeta y que a la mayoría”, sostuvo.

