Magaly Medina arremete contra papá de Ethel Pozo por aparecer en televisión: “Detesto a los irresponsables”

Magaly Medina enfurece con papá de Ethel Pozo. (Foto: Captura de ATV y Willax)

Jorge Pozo, papá de Ethel Pozo, apareció y se animó a dar una entrevista al diario El Bono. A raíz de ello, el programa Amor y Fuego se contactó con él para saber un poco más sobre la relación que tuvo con Gisela Valcárcel y los motivos que lo llevaron a abandonarla cuando ella salió embarazada.

Según el hombre de 66 años, él siempre estuvo pendiente del embarazo de la popular ‘Señito’ y en más de una ocasión intentó contacta con su hija para poder reconciliarse; sin embargo, esto nunca sucedió.

Luego que la noticia rebotara en diferentes medios de comunicación, Magaly Medina salió en su programa a hablar sobre el tema y señaló que Jorge Pozo se contactó con su producción para intentar revelar detalles de la vida de la conductora de El Artista del Año.

“El padre biológico de Ethel Pozo apareció y un diario chicha le dio tribuna (...) Reapareció y grita que no lo abandonen, dice este señor que es desconocido para todos”, empezó diciendo la popular ‘Urraca’.

“ Este señor se comunicó con mi producción también, quería hablar con mi productor o conmigo, dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes para contarme . Yo le quiero decir desde acá que con Gisela Valcárcel podré tener todas las diferencias del caso, en una época habremos sido enemigas terribles, pero esas épocas de la televisión ya pasaron”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina dejó en claro que ella nunca tuvo la intención de realizarle algún tipo de entrevistas, pues ella no acostumbra a darle un espacio a los hombres que siempre se han desatendido de sus hijos.

“ No estamos acá para darle cabida a gente que quiere aprovecharse de las enemistades en la televisión para revivir capítulos que no vienen al caso . A mí me parece que Ethel Pozo es una chica que se crio bajo la batuta de la madre, una madre soltera que trabajó duro y parejo para sacar adelante a su hija”, sostuvo.

“Nunca fue un padre presente, para mí no fue padre, es solo culpa de la biológica, no es su padre, no la crio, no estuvo con ella (...) No sé con qué cara este señor viene a exigir ante los medio su presencia, un hombre que abandonó a su hija desde bebé”, indicó.

SE NEGARON A ENTREVISTARLO

La conductora de Magaly Tv: La firme también reveló que ella no se iba a prestar para ningún tipo de show y menos para afectar a Ethel Pozo, quien trabaja honestamente y es toda una profesional, aunque admitió que no le gusta su forma de conducir.

“ Yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás, porque detesto a los padres irresponsables , detesto a la gente que no se hace cargo de sus acciones, estamos llenos de este país de padres irresponsables, todos los días lo vemos”, dijo.

En otro momento, la ‘Urraca’ señaló que Jorge Pozo se encontraba dispuesto a ir a buscar a la hija de Gisela Valcárcel en compañía de las cámaras de televisión para que graben la reacción de la conductora de América Hoy.

“Nosotros lo hemos choteado en todos los idiomas, y eso que a una de mis reporteras le ofrecieron que ese señor este dispuesto a llorar, dispuesto a irse a parar a Pachacamac, a pararse dónde este su hija para hacer un show”, señaló.

“ Yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será su amiga; sin embargo, respeto lo que hizo por su hija, es una chica de bien, profesional , madre de sus hijos que se gana la vida decentemente”, precisó.

Finalmente Magaly Medina mandó una indirecta a Amor y Fuego, el único programa de televisión que tendrá a Jorge Pozo este miércoles 2 de marzo. “Yo no voy a hacerme eco de este señor, espero que nadie de la televisión lo haga, creo que eso es ser decente”, sentenció.

Magaly Medina aseguró que no le dará espacio al papá de Ethel Pozo para que cuente su verdad tras haber estado ausente durante 30 años.

