Korina Rivadeneira llama ‘descarado’ a Mario Hart tras revelar que tiene un defecto que le molesta

Korina Rivadeneira y Mario Hart estuvieron como invitados en En boca de todos para participar de una secuencia en donde ambos absolvieron diferentes dudas sobre su relación sentimental y su etapa como padres.

Entre las múltiples interrogantes, fue Tula Rodríguez quien le consultó a la pareja cuál de los dos recibe más “pellizcos” por mirar al sexo opuesto. Rápidamente, el exchico reality confesó que él es quien observa a más chicas cuando está en la calle, pero no dudó en dar su explicación.

Según comentó el piloto, la venezolana se confunde cuando cree que él mira a otras personas, pues caminan en su delante y se crea un mal entendido. Tras escucharlo, la chica reality empezó diciendo que era un descarado porque la verdad es otra.

“Él es bien descarado (...) Una de las cosas que tiene Mario como defecto que odio con todo mi corazón es que sea tan mirón, pero descarado”, dijo causando asombro entre los conductores del magazine y ante la atenta mirada del padre de su hija.

Asimismo, confesó que ella también aprecia la belleza masculina pero en menor nivel que el de Mario Hart. “Se puede mirar, yo miro también, la belleza se admira pero él es un descaro de primera calidad. No me hagas hablar Mario Hart, ahorita estoy con los sentimientos a flor de piel”, dijo en referencia a su segundo embarazo.

Para evitar que Korina continué hablando del tema, Mario Hart pidió que si se podía acabar la dinámica. Sin embargo, la producción decidió pasar a la siguiente pregunta. Recordemos que ambos oficializaron su romance poco tiempo después de que él terminara con la cantante Leslie Shaw.

Incluso, se casaron en el 2017 tras el inicio de los problemas migratorios de Korina, pues según indicaron su permiso para trabajar en el Perú se había vencido. Los dos se casaron en Huaral el 21 de abril de dicho año tras dos meses de haber formalizado. Sin embargo, el pasado mes de diciembre del 2021 el Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaral declaró nulo su matrimonio.

Actualmente, son padres de una niña de poco más de un año y se encuentran a la espera de la llegada de su segundo bebé, el cual aún no se ha revelado el sexo.

KORINA RIVADENEIRA EXPLICA POR QUÉ LUCIANA FUSTER NO DEJA EEG

Durante una entrevista para América Hoy, Korina Rivadeneira señaló que no es tan sencillo que Luciana Fuster decida retirarse de Esto es Guerra, ya que tiene varias razones que la mantienen en el programa pese a no sentirse bien emocionalmente.

“Luciana Fuster es una chica que se encarga de su familia y este es su trabajo. Esto es Guerra es su principal fuente. No puedes decir ‘si no te gusta, no entres’, no. Es su trabajo y lo tiene que hacer. Tiene que seguir adelante y seguir con su vida. Qué fácil es criticar”, expresó la pareja de Mario Hart.

“Todas las chicas de 23 años están pensando en cualquier cosa, yéndose de juerga y viven su vida como quieren. Pero ella es una chica con millones de responsabilidades que está asumiendo y, además, está viviendo su vida. ¿Y le hacen esto?”, añadió.

