Papá de Ethel Pozo asegura que no abandonó a Gisela Valcárcel cuando estaba embarazada: “Yo estuve ahí”

Jorge Pozo busca reconciliarse con su hija Ethel Pozo. (Foto: Captura de Willax)

Para sorpresa de más de uno, el programa Amor y Fuego dio a conocer la identidad del papá de Ethel Pozo y la enfermedad que padece. Jorge Antonio Pozo Ramal, de 66 años de edad, apareció ante las cámaras del magazine para recordar a Gisela Valcárcel, señalando que nunca la abandonó cuando estaba embarazada.

De acuerdo al hombre mayor, quien hace 16 años abandonó el Perú para radicar en Ecuador, siempre quiso reconciliarse con su hija, pero que esto no fue posible debido a que se lo impidieron en más de una ocasión.

“ Yo te estoy buscando Ethel... Siempre te tengo en mi corazón y en mi mente. Las cosas han sucedido de esta manera y yo mismo la entiendo ”, se le escucha decir en un extracto de la entrevista que será emitió este miércoles 2 de marzo.

Asimismo, Jorge Pozo explica que cuando Gisela Valcárcel se encontraba embarazada, él se hizo cargo y estuvo al lado de ella durante este proceso. Además, recordó que reconoció a Ethel Pozo como su hija y la firmó.

“ Yo no abandoné a tu mamá, cuando ella estaba embarazada, yo estuve ahí... Yo te firmé ”, agregó el papá de la conductora de América Hoy. El hombre se encontraría buscar el perdón de su hija por haberse alejado de ella durante varios años.

Como se recuerda, en más de una ocasión la hija de Gisela Valcárcel recordó que su mamá fue la que se esforzó durante su niñez para que a ella no le falte nada, por ello, no la veía mucho debido a que casi todo el día estaba en la televisión.

Por otra parte, Jorge Pozo expresó que guarda con mucho cariño los momentos que vivió al lado de la popular ‘Señito’. “¿A Gisela qué le diría? Que la recuerdo siempre. La recuerdo como una niña dulce que conocí, buena y linda”, comentó.

SE ENCUENTRA ENFERMO

En una entrevista que dio a el diario El Bono, Jorge Pozo señaló que volvió al Perú porque se encuentra delicado de salud, pues hace unos meses se enteró que tiene un tumor en la cabeza, por lo que vino a pedir ayuda a Ethel Pozo para que lo apoye en su tratamiento.

“ Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero . Me comuniqué con el abogado Enrique Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, se lee en la entrevista.

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, regresó a su barrio de La Victoria tras vivir durante varios años en Ecuador.

PODRÍA EMPEZAR UNA DEMANDA

En el programa Amor y Fuego se dio a conocer que el Ministerio de Justicia precisa que los hijos se encuentran obligados a ayudar a sus padres de manera económica cuando están enfermos o no cuentan con los medios económicos para sustentarse.

“ El Ministerio de Justicia precisó que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando no son capaces de valerse por sí mismos , limitaciones físicas, de salud o problemas económicos”, señala.

SEGUIR LEYENDO: