Giuseppe Benigni, expareja de Michelle Soifer, explota contra peruanos en redes: “Están frustrados”

La expareja de Michelle Soifer se defendió de sus detractores en redes sociales.

Aunque ya no se encuentra en Perú, Giuseppe Benigni, más conocido como ‘El principito’, continúa haciendo noticia. Y es que la expareja de Michelle Soifer arremetió contra sus detractores en redes sociales, asegurando que ninguno de ellos “les da de comer” y que ahora está triunfando en Bolivia.

El modelo venezolano decidió responder las fuertes críticas que recibe en sus plataformas desde que decidió abandonar el Perú en medio de acusaciones de estafa y maltrato animal; además de no haber cancelado sus deudas. Para ello, recurrió a su cuenta de Instagram, donde dijo lo siguiente:

“Voy a hacer una pequeña aclaración acá: la gente que le gusta hablar y comentar de más, le tengo una buena noticia, sus comentarios ninguno me afecta, para comenzar, segundo, cuando ustedes quieran opinar o hablar de alguien, primero investiguen bie n, no se dejen llevar de comentarios o de noticias manipuladas por personas mediocres”, señaló.

Tras las críticas de Magaly Medina, quien hasta la fecha continúa siendo su principal detractora, el influencer remarcó que no le importa el qué dirán los demás, ya que sabe bien que todo lo que ha logrado ha sido con su propio esfuerzo.

“En absoluto nada me afecta porque ninguno de ustedes ni me da de comer, ninguno de ustedes no me mantiene, todo lo que he tenido y lo que tengo y lo que pueda tener más adelante, es con mi esfuerzo , con mis ganas y con salir adelante”, señaló.

ARREMETIÓ CONTRA PERUANOS

La expareja de Micheiller Soifer resaltó sus logros en el extranjero; sin embargo, la forma en la que lo hizo despertó la indignación de los internautas. Según Giuseppe Benigni, los peruanos están “frustrados” al ver que él sí pudo hacer lo que ellos no en el extranjero.

“ ¿Saben qué les duele a ustedes? Que como no pueden lograr las cosas que quizá yo puedo lograr y siendo extranjero, que es más complicado aún, y ustedes estando en su propio país no lo pueden hacer, están frustrados. Pero yo estoy feliz, esto con mi conciencia bien de saber que todos los días hago las cosas bien y nada más, voy a seguir viviendo mi vida normal, voy a rodearme con mujeres hermosísimas. Vivan su vida feliz”, manifestó.

HACE ACLARACIÓN

Luego de ser blanco de críticas, Giuseppe Benignini aseguró que jamás habló mal de nuestros compatriotas, sino de la gente que lo critica en redes sociales. “Siempre hacen eso, quieren sacar de contexto todo lo que digo para generar polémica”, escribió en la descripción de un video que subió a su Instagram.

“Cuando yo dije que hay gente frustrada me refiero a la gente que critica, en este caso a los haters, yo no estoy hablando del Perú entero, estoy sumamente agradecido con Perú por todas las cosas que me dio, tanto buenas, como cosas malas que me sucedieron también ”, mencionó.

¿QUIÉN ES GIUSEPPE BENIGNI Y POR QUÉ LO CRITICAN?

Giuseppe Benignini es un modelo venezolano que ganó popularidad en Perú por ser el enamorado de Michelle Soifer en el 2019. En esa época, el modelo venezolano recibió el apodo de “cargacarteras”, ya que se desconocía su trabajo y se encargada de asistir a la cantante durante sus presentaciones. Su romance terminó en setiembre de 2020 en medio de rumores de infidelidad.

Michelle Soifer terminó su relación con el venezolano a fines del 2020.

Al poco tiempo, el venezolano fue acusado en el programa de Magaly Medina de maltrato animal tras dar en adopción a Baloo, un perro de raza San Bernardo, que tuvo con Michelle Soifer y luego reclamarlo como suyo, pese a que el can presentaba heridas y un notorio descuido.

Luego se descubrió que vendió a la mascota por mil dólares, por lo que se mostró arrepentido y pidió perdón a su mascota por haberlo “abandonado”. Pero no solo eso, también ha sido tildado de estafador luego que dos personas lo acusaran de irse del país sin pagar la fuerte suma de dinero que debe.

