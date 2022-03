Congresista Rosio Torres denuncia que su madre fue secuestra y violentada

La integrante de la bancada de Alianza por el Progreso y representante de Loreto, Rosio Torres, denunció que su madre habría sido víctima de secuestro y violencia física. La agraviada, Nery Salina, fue reportada como desaparecida y luego de varias horas se la encontró amarrada, según las declaraciones de su hija. “A ella la han encontrado con signos de haber sido golpeada, la han maltratado a mi mamá. Es la noticia que tengo hasta ahorita”, comentó en conversación con Willax Tv.

Torres contó que al promediar las 7:30 p.m., mientras brindaba una entrevista, fue comunicada del estado en el que se encontraba su progenitora quien radica en las afueras de Yurimaguas, ciudad de la provincia de Alto Amazonas. “Ella vive acompañada de mi hermana adoptiva que es un niña especial. Los vecinos dicen que al salir la niña del fundo es que pone en aviso a todos. Ella también esta ahí acompañada de un joven que trabaja juntamente con ella que también ha sido brutalmente masacrado”, reveló con voz angustiada.

Dado que no existen vuelos programados rumbo a la selva durante la noche, Rosio Torres tomará el primer vuelo del miércoles 2 de marzo con dirección a Tarapoto, para luego trasladarse al hopsital donde ha sido trasladada su madre. “La llevaron al hospital y en este momento está ahí. Me comenta el doctor que está estable. Traté de sacar mi vuelo para hoy mismo, no hay vuelos en la noche. Mañana me estoy dirigiendo para allá a primera hora”, señaló.





La congresista contó que tras ser notificada de la situación que atravesaba su mamá se comunicó con el general de la región San Martín radicado en Tarapoto. “Está muy cerca a Yurimaguas y di el aviso porque no la encontraban a mi mamá. El fundo donde ella vive es grande. Me contacté con el comandante de la policía en Yurimaguas, se movilizaron inmediatamente, el pueblo se movilizó, lograron encontrarla atada, golpeada, masacrada”, agregó Torres.

Rosio Torres es la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales grupo de trabajo que votó para declarar procedente la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria. La votación contó con el voto dirimente de Torres.

DENUNCIA EN CURSO

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó por 9 votos a favor y 8 en contra el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional formulada contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por supuesta infracción a la Carta Magna y la probable comisión del delito de traición a la patria.

La presidente de ese grupo legislativo, Rosío Torres (APP) hizo uso de su voto dirimente a favor del respectivo informe de calificación. Este es el primer paso de un largo camino, que incluye una serie de etapas en la propia subcomisión (investigación de la denuncia, pedido de descargos y argumentos a las partes y audiencia) que, de superarse, pasaría a la Comisión Permanente y finalmente al Pleno.

La denuncia constitucional 219 fue formulada por los ciudadanos Fernán Altuve-Febres Lores, Ángel Delgado Silva, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela van Breugel-Douglas, y César Vignolo Gonzáles Del Valle, que hicieron suya los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) y José Cueto Aservi (RP) contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1,2,11) de la Constitución.

Se sabe que se ha solicitado a la Comisión Permanente del Congreso que otorgue el plazo de Reglamento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a efectos de que desarrolle la investigación correspondiente.

SEGUIR LEYENDO