Yahaira Plasencia, Karol G, Juan Gabriel y más cantantes que sufrieron accidentes durante su concierto

Figuras que sufrieron accidentes en el escenario. (Foto: composición)

La cantante Yahaira Plasencia hizo noticia este último lunes 28 de febrero tras viralizarse un video suyo donde recibe un golpe de uno de sus bailarines en pleno concierto. La joven era parte de un festival realizado este fin de semana, sin embargo, no todo salió como esperaba.

En la imagen vemos a la joven con el micrófono, caminando hacia adelante, de pronto recibe un fuerte golpe de uno de los integrantes de su equipo. Al no soportar el dolor, la cantante retrocede y se retira del escenario.

Sin embargo, esto no pasó de ser un mal momento, pues Yahaira apareció en sus redes para indicar que estaba bien, solo se hizo una radiografía para verificar que no había ninguna fractura. “Todo bien, gracias a Dios”, indicó en su historia de Instagram.

No obstante, Plasencia no es la única que ha vivido un accidente en su concierto. Figuras de talla internacional también han pasado por este tipo de incidentes, hasta mucho peores. En esta nota haremos un recuento de las personalidades que han sufrido una situación similar.

FHER DE MANÁ

Como olvidarnos de la caída de Fher, cantante de Maná. Fernando Olvera sufrió una aparatosa caída en el 2014, cuando cantaba en el Festival Presidente, en la República Dominicana. El hecho ocurrió mientras interpretaba su éxito En el muelle de San Blas, de pronto desapareció de la tarima. El artista había caído.

Sin embargo, el cantante se incorporó rápidamente y siguió cantando, pero se le notaba cojeando. Horas después, Fher apareció en su red social indicando que se encontraba bien. El artista explicó que el piso estaba resbaloso y cuando quiso esquivarlo, terminó pisando al vacío.

BEYONCÉ

En el 2013, Beyoncé protagonizó un incidente que pudo llegar a mayores. Durante un concierto en Montreal, su cabello se enredó en un ventilador que estaba a su espalda. De inmediato, la seguridad acudió a socorrerla, mientras que la artista no dejaba de cantar. No pasó de ser un mal momento.

JOSÉ JOSÉ

El Príncipe de la Canción, el fallecido artista, también vivió una terrible experiencia cuando se encontraba en el escenario. En el 2013, el cantante tuvo una presentación en Querétaro y, mientras hablaba con el público, no se dio cuenta que la tarima ya se había acabado y se cayó.

De inmediato, la seguridad se acercó a auxiliarlo, preocupados por su edad, más aún porque recién había salido de una operación. El artista después se refirió a la caída, indicando que estaba bien y que no había mucha luz en el escenario y no pudo ver bien en camino.

JUAN GABRIEL

Juan Gabriel, el fallecido artista, tampoco se salvó de una caída similar. Todo ocurrió en el 2005, en el Toyota Center, cuando cayó del escenario mientras bailaba, de una altura de 1 metro y medio. Como resultado tuvo una muñeca fracturada y un corte en la cabeza.

KAROL G

Karol G, quien brindará un concierto el 4 de junio en Perú, protagonizó un de las más recientes caídas que causaron tendencia en las redes sociales y preocupación en sus fanáticos. En noviembre del 2021, sufrió una terrible caída durante su concierto realizado en Miami, Estados Unidos, esto como parte de su gira musical Bichota Tour.

Todo ocurrió cuando la cantante bajaba por las escaleras, en el primer peldaño se tropezó y terminó rodando hasta llegar al final. La colombiana se encontraba interpretando su tema Location, en el FTX Arena.

Una de sus bailarinas intentó ayudarla, pero la bichota se puso de pie y continuó su presentación, logrando el aplauso del público. Tras ello y durante el show, Karol G confesó lo mucho que le había dolido el golpe.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla... me duele todo. Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, dijo entre lágrimas.

Karol G: la aparatosa caída sufrida en un concierto.

