Bailarín de Yahaira Plasencia le golpea la boca en pleno show y ella se retira del escenario

La cantante de salsa Yahaira Plasencia recibió un golpe de uno de sus bailarines en pleno show. La joven se encontraba en el festival de una conocida marca de helado, realizando su presentación. Mientras ella cantaba, su equipo mostraban su talento en la pista de baile. Sin embargo, nunca imaginó que un mal movimiento de uno de sus integrantes haría que el micrófono le golpee fuerte la dentadura

Yahaira no supo reaccionar a tiempo y tras recibir el golpe dejó de cantar y se fue para atrás, dando a notar el gran dolor que le había causado este accidente. Los presentadores María Pía Copello y Víctor Hugo Dávila tuvieron que cortar el show para explicar lo que había sucedido con la cantante, además de aclarar que el golpe fue casual.

Este video no tardó en viralizarse en Tiktok. El preciso momento en que la cantante recibe un golpe en la boca quedó inmortalizado por los usuarios de las redes sociales. Por su parte, Yahaira Plasencia no dudó en aparecer en su historia de Instagram junto a su equipo y aclarar que se encontraba bien.

Este incidente no pasó de ser un mal momento. Incluso, la joven no dudó en publicar este hecho en su cuenta de Instagram, dando muestra que lo toma todo con humor.

YAHAIRA PALSENCIA SE PRONUNCIA

Sin embargo, en otra publicación explicó que a causa del dolor prefirió hacerse el chequeo respectivo con los expertos en dentadura. “Gente hermosa, cómo están. Bueno, como todos saber, ayer (27 de febrero) tuve un pequeño accidente que me dolió muchísimo, la verdad. Por eso que vine para que me atiendan. Gracias Dios no pasó a mayores, todo está bien”, indicó en un video Yahaira Plasencia.

Tras hacerse una radiografía, la especialista señaló que no hubo ninguna fractura y que solo le queda monitorear el estado de la cantante.

