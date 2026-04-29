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Eddie Fleischman explotó contra Mano Menezes tras confirmar que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: “Un canto a la incompetencia”

El periodista deportivo arremetió contra el técnico de la selección peruana por medida y no tuvo filtro para mostrar su desacuerdo: “está reconociendo que somos malos”

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El periodista deportivo criticó duramente al técnico de la selección peruana. (Juego Cruzado)

Mano Menezes puso fin a los rumores sobre la localía de la selección peruana para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. El anuncio oficializó que el equipo nacional disputará sus partidos en ciudades de altura, una decisión tomada tras la evaluación de diferentes estadios ubicados por encima del nivel del mar.

Esa medida abrió debate en redes sociales y medios de comunicación, y Eddie Fleischman mostró su enérgico desacuerdo. Arremetió contra el técnico brasileño y lo calificó de “incompetente”.

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“Mano Menezes ya confirmó que se van a jugar partidos en altura. Un canto a la incompetencia. Es una confesión de que no eres capaz de formar un equipo competitivo y tienes que llevarlo a la altura. Está reconociendo que somos malos y que no hay nada que hacer al respecto. Porque si tú tienes algo que hacer al respecto, lo haces donde juega la selección y donde juegan la mayoría de los jugadores, que es en el llano. Estás haciéndote el harakiri”, disparó el periodista deportivo en el programa ‘Juego Cruzado’.

El técnico de la selección peruana habló tras su visita a estadios. Créditos: Jax Latin Media.

“Mano Menezes es puro cartel”

Eddie Fleischman resaltó que la selección peruana juegue en la altura podría perjudicarlo porque la mayoría de los jugadores no están acostumbrados a desempeñarse en ciudades con altitud.

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“Como no soy capaz, vámonos a Juliaca, Huánuco o Cusco. Entonces, por mí que la selección la vean en todo el Perú, que la vean en Iquitos, que la vean en todos lados; ese no es el tema. El tema es que tú te vas buscando qué perjudicar, quitarle oxígeno al rival cuando te lo vas a quitar tú mismo. Porque te lo vas a quitar tú mismo; la mayoría, el noventa por ciento, juega en el llano. No vas a tener tres semanas para preparar un equipo; tendrás entre tres y cuatro días. El tema es que tú te vas buscando qué perjudicar, quitarle oxígeno al rival cuando te lo vas a quitar tú mismo”, comentó el popular ‘Colorado’.

Además, el presentador criticó la gestión del técnico brasileño al mando de la ‘blanquirroja’ hasta el momento.

“Entonces, mi posición no pretende comprometer a nadie más. Yo pienso que Mano Menezes es puro cartel hoy, porque no ha propuesto nada más que irnos a la altura. No nos ha hablado con respecto a cuál es su idea, a qué pretende. Ha tenido partidos irrelevantes. Y ojo, le preguntan que contra Argentina o contra Brasil. No, no hay que darle armas a los rivales. O sea, la gran pregunta y la intriga del mundo entero es: ¿contra quién jugará Perú en Juliaca o en Cusco? No me jodas", finalizó.

Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida.
Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida.

¿Amistosos se jugarán en la altura?

Las declaraciones de Jean Ferrari en una reciente entrevista dejaron abierta la posibilidad de que la selección peruana juegue partidos amistosos en ciudades de altura durante 2026. Sin embargo, esta alternativa no está confirmada todavía, debido a que el equipo ha recibido invitaciones para enfrentar a selecciones extranjeras fuera del territorio nacional en las próximas fechas FIFA.

En la agenda de los dirigidos por Mano Menezes figuran los encuentros ante Haití y España durante la ventana internacional de junio, como parte de la preparación previa al Mundial 2026. El enfrentamiento frente al conjunto europeo está programado para el 8 de junio en México, escenario neutro para ambos equipos.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)
¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)

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