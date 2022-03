Evelyn Vela: Su esposo es captado con otra mujer en comprometedora situación y ella responde si siguen juntos

El esposo de Evelyn Vela es captado con otra mujer en Estados Unidos. (Foto: Composición)

Evelyn Vela se casó por civil en marzo de 2021 con el barbero Valery Burga, siendo la boda transmitida en vivo por el programa Amor y Fuego. Ha pasado casi un año desde entonces y todo parece indicar que los problemas en el paraíso ya surgieron, ya que el esposo de la autodenominada ‘Reina del sur’ estaría haciendo su vida de soltero fuera del país.

Este lunes 28 de febrero, el programa de Magaly TV La Firme emitió unas comprometedoras imágenes de Valery disfrutando de una fiesta en compañía de otra mujer en Estados Unidos, país en donde reside mientras que Evelyn continúa con los trámites para poder mudarse allá. “No se despegaban ni por error, él llegó en pareja porque solo había cuatro personas en la mesa”, narró la reportera durante el informe.

Otro momento comprometedor fue cuando se acercó demasiado al rostro de una segunda chica, quien terminó compartiendo el video a través de sus redes sociales. Estos hechos fueron cuestionados duramente por Magaly Medina, puesto que Evelyn Vela también salió de juerga ese mismo día pero lo hizo en compañía de sus amigas, respetando así su matrimonio.

“ Es raro mantener una relación a distancia, tiene que haber mucha confianza, respeto y las reglas claras. Esta no es la primera vez que se lo ve en una reunión, en salidas en Miami. Miren cómo se acerca de esta forma tan coqueta, siendo él un hombre casado y comprometido. Parece soltero ”, comentó la ‘Urraca’.

Esposo de Evelyn Vela es captado con otra mujer en comprometedora situación. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

EVELYN VELA SE PRONUNCIA

El equipo de Magaly Medina se comunicó con Evelyn Vela vía WhatsApp para preguntarle si su matrimonio con Valery Burga seguía en pie, ya que desde la fiesta empezó a mandar indirectas en sus redes sociales que dejaron entrever que su marido le fue infiel con otra mujer.

“Mi Instagram es mío y siempre pongo fotos diferentes, ¿llámalo a él no crees? Si él sale en los videos, yo no, reina” , expresó Vela ante las interrogantes de la reportera, evadiendo así responder si seguían juntos.

Recordemos que esta no es la primera vez que Evelyn Vela es consultada por los vínculos de su marido con otras jovencitas. En diciembre de 2021, la influencer encaró a una mujer por comentar las fotos de su esposo con más confianza de la debida. Sin embargo, cuando le consultaron si su relación andaba bien, Vela afirmó que su matrimonio estaba más fuerte que nunca.

Evelyn Vela se pronuncia luego de ver las imágenes de su esposo con otra mujer. (Foto: ATV)

¿QUE PASÓ ENTRE MELISSA KLUG Y EVELYN VELA?

En octubre de 2021, Melissa Klug y Evelyn Vela terminaron oficialmente su amistad, confirmando así los rumores de un distanciamiento entre ellas desde que la ‘blanca de Chucuito’ se comprometió con el futbolista de 24 años, Jesús Barco.

Recordemos que la noche de la pedida de mano, Melissa celebró con sus amigos más íntimos y demás familia en su vivienda ubicada en San Borja. Lo que llamó la atención de Magaly Medina, periodista de espectáculos, fue la gran ausencia de Evelyn Vela, quien hasta ese entonces era considerada como la ‘pinky friend’ de Melissa Klkug.

“Comenzando que las mejores amigas fueran mañana, tarde y noche, ya no paro con ella; definitivamente no es mi mejor amiga porque yo ya tengo mi vida, estoy felizmente casada. Eso de mejores amigas son estupideces, no sé dónde habrá puesto ella que no soy su mejor amiga, pero yo ya lo puse hace tiempo”, dijo en una transmisión en vivo.

Sin embargo, en diciembre de 2021, Evelyn informó que había retomado su amistad con Melissa al demostrar el regalo que le envío a su casa. Por medio de su perfil de Instagram, la modelo grabó una historia en la que mostraba una caja, una flor y un oso de peluche. Melissa Klug iba etiquetada en dicha publicación, que posteriormente reposteó en sus estados de Instagram.

