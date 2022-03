Ducelia Echevarría y su reacción cuando le preguntan si está soltera o en una relación con Jorge Monzón

Ducelia Echevarría se niega a contestar si está soltera o con pareja. (Foto: Instagram)

Ducelia Echevarría estuvo como invitada en el set de En boca de todos para participar de una secuencia en donde tenía que hablar de sus compañeros de Esto es Guerra. Sin embargo, fue Tula Rodríguez quien no perdió la oportunidad y le consultó sobre su situación sentimental.

Todo comenzó cuando tuvo que calificar como el “más churro” a uno de los integrantes del reality. La conductora aseguró que para hacerlo ella debe ser una mujer soltera y sin compromiso. Fue en ese momento que le preguntó: “¿En qué momento (sentimental) estás?”.

Tras escuchar su interrogante, se pudo ver a una Ducelia nerviosa intentado esquivar la pregunta. “¿Por qué lo tengo que decir? Me han traído para participar de una secuencia. Solo estoy tranquila y súper bien”.

Ante ello, Tula no se quedó contenta y continuó insistiendo sobre su estado amoroso. “¿Estás con pareja? es que no te veo hace tiempo”, dijo la también actriz y a lo que la “guerrera” respondió: “No me habían dicho que me habían preguntar. Estoy tranquila y (enamorada) de la vida”.

Cabe resaltar que, pese a no mencionar nombres, la última persona con la que se le ha vinculado a Ducelia Echevarría es Jorge Monzón, quien fue acusado de agredir físicamente a la modelo en una discoteca ubicada en Punta Hermosa, donde se la captó llorando desconsoladamente a las afueras del local.

La respuesta de Echevarría fue interpretada por los conductores del programa como si estuviera soltera. Antes de pasar a otra pregunta, la también empresaria aclaró que se encuentra enfocada en crecer profesionalmente y cumplir sus metas.

“Estoy tranquila, en paz. Estoy dedicada a mi hija y en mis cosas personales. Quiero crecer este año y hacer muchas cosas que de repente el año pasado no pude hacer”, concluyó la integrante de Esto es Guerra.

Todo parece indicar que una futura relación entre Ducelia Echevarría y Jorge Monzón no se concretaría, pues la chica reality dejó entrever que su acercamiento con él habría terminado.

DUCELIA ECHEVARRÍA DISCUTE EN VIVO CON MAGALY MEDINA

Ducelia Echevarría se comunicó con la producción de Magaly TV La Firme cuando Magaly Medina se encontraba en vivo presentando el informe del supuesto maltrato que sufrió a manos de su pareja a inicios del mes de febrero.

Sin embargo, todo terminó en una fuerte discusión entre ambas. Todo comenzó cuando la chica reality desmintió a su expareja. “Yo en ningún momento he llamado a mi expareja y le he dado alguna explicación, yo no sé porqué motivo el señor Domingo Salas salió a hablar todo eso, será para llamar cámaras, que es lo que siempre quería y siempre anhelaba”.

La popular “Urraca” no se quedó contenta con esta respuesta y le preguntó los motivos de su llanto. Lejos de responder y aclarar el tema, Ducelia Echevarría señaló que ella no iba a dar explicaciones acerca de su vida privada.

Ante las contestaciones de la joven empresaria, la periodista no dejaba de preguntarle si era cierto o no lo que dijo su expareja, pues más allá de su vida privada, lo que ellos querían exponer era a un posible agresor de mujeres. Sin embargo, Ducelia precisó que ella no iba a responder si era verdad o no, por lo que pidió no preguntarle más sobre este tema.

