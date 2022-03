¿Cuáles son los cuatro componentes que debe llevar una lonchera saludable?

(Getty Images)

Ya está cerca el regreso a las clases presenciales 2022 en todo el Perú, y han existido cambios en la alimentación. Por ejemplo, en los últimos años, debido a la llegada de la pandemia por COVID-19, el sedentarismo ha aumentado sobretodo en personas mayores. Esto combinado a una mala alimentación puede provocar que las arterias se obstruyan. Ello no puede afectar los niños, quienes regresarán con energía a sus colegios. Por eso, es importante que lleven su lonchera, un equipaje con alimentos nutritivos que sirvan de complemento (merienda) durante sus clases.

En esa línea, estos alimentos conocidos por ser consumidos durante el recreo, son considerados una comida importante dentro de la dieta de los estudiantes. Recordar que la lonchera ayuda a que los estudiantes puedan responder a los requerimientos del aprendizaje y tengan un desempeño óptimo manteniéndolos despiertos y activos. Sin embargo, poco se conoce de los componentes que llevan una lonchera que considerarla saludable para el pequeño. Por ello, te presentamos los 4 en lista que debes incluir para mantener la alimentación sana a tus hijos e hijas.

LOS 4 COMPONENTES PARA UNA LONCHERA SALUDABLE

Nutrientes energéticos

Son los que proporcionan la energía que el organismo necesita para funcionar. Los macronutrientes son la principal fuente de energía. Dentro de estos se encuentran los hidratos de carbono y las grasas y en menor proporción las proteínas. Aquí aparecen los carbohidratos y grasas, como frutos secos, panes integrales, cereales como quinua, trigo, kiwicha, etc.

Nutrientes plásticos

Están relacionados con el desarrollo y crecimiento de órganos y tejidos, fortalecen los huesos, músculos, uñas y dientes. Aquí aparecen las proteínas como leche o productos lácteos, carne de pavo, pollo, pescado, huevo, entre otros.

Nutrientes reguladores

Son los que participan en los proceso de regulación del organismo. Mantienen el sistema inmunológico, previenen enfermedades, aportan fibra, previenen la formación de radicales libres, entre otros beneficios para una alimentación saludable. Aquí están las vitaminas y minerales, como las frutas y las verduras.

Hidratantes

Son la bebida de los niños en sus loncheras, sea jugo o agua. En algunos casos los padres aplican el mal uso de llevarles gaseosas o jugos concentrados altos en azúcar. Lo recomendable es agua, refresco de frutas naturales, chicha morada (en bajo azúcar) ya que la lonchera es un complemento del día, mas no un plato grande en cantidades.

