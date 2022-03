Congreso eligió a comisión que seleccionará candidatos a Defensor del Pueblo

La búsqueda de un nuevo Defensor del Pueblo se ha puesto en marcha tras la elección de una comisión que seleccionará un grupo de candidatos que podría ocupar el puesto. El Congreso seleccionó un grupo de trabajo en el Pleno con 106 votos a favor y estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario, se trata de los portavoces de cada uno de estos. Actualmente, Walter Gutiérrez es quien lidera la Defensoría del Pueblo.

La comisión que elaborará la lista de candidatos hábiles para dirigir la Defensoría del Pueblo son:

- Waldemar Cerrón (Perú Libre)

- Wilmar Elera Farcía (Somos Perú)

- Hernando Guerra García (Fuerza Popular)

-José Luna Gálvez (Podemos Perú)

- Ruth Luque (Juntos por el Perú)

- Jorge Montoya (Renovación Popular)

- Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso)

- José Williams (Avanza País)

- Elvis Vergara (Acción Popular)

-Carlos Zeballos (Perú Democrático)

El Partido Morado no participará de esta comisión al no ser una bancada dado que solo tiene tres representantes y el número mínimo para conformar un grupo parlamentario es cinco.

Congreso eligió a comisión que seleccionará candidatos a Defensor del Pueblo

Walter Gutiérrez es el abogado que hasta el momento está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Su mandato que inició en setiembre de 2016 finalizó el año pasado y desde entonces diversas agrupaciones, incluido el sindicato de la propia Defensoría, han solicitado en varias ocasiones la inmediata búsqueda de su reemplazo.

Gutiérrez fue elegido pocos meses después de instalarse el Congreso cuya mayoría era fujimorista. Su designación causó una ola de críticas, pero se mantuvo en el puesto hasta ahora. Durante los últimos meses, desde la juramentación de Pedro Castillo como presidente, Gutiérrez ha emitido duras críticas contra el gobierno y el mandatario. Esta actitud le ha valido el rechazo de quienes están identificados con el gobierno de turno.

RELACIÓN COMPLICADA

La Defensoría del Pueblo ha emitido diversos comunicados respecto al accionar del gobierno y el propio defensor, Walter Gutiérrez, ha pedido la renuncia del presidente Castillo tras la revelación de diversos escándalos ocurridos en los primeros meses de su mandato.

Durante una entrevista con CNN en español fue consultado si aceptaría un cargo en la actual administración a lo que se mostró en contra. “Yo no le aceptaría el cargo al presidente Castillo, primero porque tengo una responsabilidad, la que actualmente estoy cumpliendo y en segundo lugar porque el presidente no ha dado muestras de lealtad con sus colaboradores (…) Por todas estas razones no aceptaría y más bien yo le invitaría a que renuncie”, comentó.

Congresista Waldemar Cerrón y Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. | Foto: Agencia Andina

Esta actitud le valió la reacción de la bancada oficialista, así como la de Perú Democrático, la misma que tiene entre sus integrantes al expremier Héctor Valer. “Rechazamos enfáticamente la intromisión del señor Walter Gutiérrez Camacho, quien, de manera irresponsable y sistemática, continúa actuando como operador político en contra del señor presidente de la república”, señaló en su momento el mencionado grupo parlamentario.

Por su parte, Perú Libre ha calificado de “usurpador” a Gutiérrez por permanecer en el cargo más tiempo del estipulado. La bancada oficialista ha calificado de poco neutral la labor del actual defensor del Pueblo. “Ha hecho oídos sordos a los abusos cometidos por los poderes fácticos del país contra el pueblo; sigue apoyando abiertamente posturas políticas violando la neutralidad que el cargo exige; ataca constantemente al Presidente de la República contribuyendo a la inestabilidad política”, señala el partido oficialista en su comunicado.

La comisión elegida podrá ponerle punto final a estos enfrentamientos al escoger a quienes podrían suceder a Gutiérrez en el cargo. Una vez que se llegue un acuerdo, el pleno del Congreso deberá elegir al nuevo defensor del Pueblo.

SEGUIR LEYENDO