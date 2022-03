Congreso: se registra incidente tras extender bandera ucraniana en el hemiciclo

El Congreso de la República vuelve a ser protagonista de un incidente, esta vez durante el pleno que se extendió hasta la madrugada del 1 de marzo. Luego de que el congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular presentara una moción que busca condenar el accionar de la Federación Rusa en territorio ucraniano, un grupo de parlamentarios extendieron la bandera de Ucrania desde sus escaños. Dicha acción, según el Oficial mayor, están prohibidas al tratarse de un símbolo extranjero.

Los congresistas involucrados en el incidente son Flor Pablo y Edgar Málaga del Partido Morado, Carlos Anderson de Podemos Perú y Ernesto Bustamante de Fuerza Popular quien minutos antes condenó el accionar de Rusia. La presencia de la bandera ucraniana en el lugar donde se reúne la representación nacional generó rechazo de algunos congresistas que empezaron a gritar tras percatarse del acto de protesta. Segundos después, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, llamó a la calma y pidió que dicho símbolo sea retirado tras ser informada de su prohibición.

Posteriormente, los congresistas se dispusieron a votar la “Moción para condenar la agresión militar de la Federación Rusa contra Ucrania y rechazar el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk”. Finalmente, se rechazó la admisión al debate de esta moción con 54 votos a favor, 23 en contra y 26 abstenciones.

El congresista Ed Málaga ya había mostrado su simpatía con Ucrania tras la invasión; sin embargo, fue blanco de críticas en redes sociales tras reclamar que ni el Congreso ni Palacio de Gobierno habían iluminado sus fachadas con los colores de la bandera del afectado país. “Mientras lo piensan, decidí empezar por casa”, escribió para luego compartir una imagen de un balcón iluminado de amarillo y azul, colores de la bandera del país afectado.

ATAQUE DE RUSIA A UCRANIA

El ataque inició a las 5 a.m. hora de Rusia. Este ataque inició con la invasión en la zona este de Ucrania, exactamente la región del Donbás. Utilizaron misiles para dañar el bloque militar de Ucrania y lo lograron. Durante el transcurso de las horas, CNN fue informando de los que sucedía en la capital Kiev. Por momentos, se escucharon alertas de ataques aéreos con el fin de que los ciudadanos tomaran las precauciones necesarias. También se registró que las estaciones de tren fueron invadidas por quienes buscaban refugio ante un posible ataque al centro de la capital.

También invadieron la zona nuclear de Chernóbil, y Ucrania indicó que la planta nuclear ya no es una zona segura.

En Kiev, un peruano, Ingo Heredia Tello, cuenta cómo están viviendo el conflicto en la capital.

“No hay embajada de Perú en Kiev, hay un consulado, pero no hay ninguna noticia. (...) Espero que se tranquilice la situación para luego viajar”, dijo a RPP Noticias.

Gente que huye desde Ucrania llega a Eslovaquia, después de que Rusia lanzó una gran operación militar contra Ucrania, en Ubla, Eslovaquia. 26 de febrero, 2022. REUTERS/Radovan Stoklasa

Heredia Tello dijo que no pudo salir del país con anticipación, como sí habrían hecho otros compatriotas y extranjeros, porque el pasaporte de su hija estaba vencido.

“Yo conozco a través del consulado que hay aquí al rededor de 50 personas. Pero yo pienso que muchos han optado por irse semanas atrás, incluso yo debería haberme ido la semana pasada, pero me di cuenta que el pasaporte de mi hija menor estaba caducado y tuve que hacer los trámites y me he quedado finalmente”, explicó.

Hasta el momento, los integrantes del G7 anunciaron el estudio de posibles sanciones contra Rusia tras su accionar.