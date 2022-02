Patricia Chirinos: “El tiempo da la razón a los que señalamos a Pedro Castillo como líder de un gobierno de corrupción”

Patricia Chirinos se pronuncia en una entrevista con RPP sobre el presidente. Foto: Composición.

Patricia Chirinos volvió a despotricar contra el gobierno del presidente Pedro Castillo, la tercera presidenta del Congreso, manifestó su rechazo categórico ante las presuntas revelaciones de la empresaria Karelim López en donde manifiesta que el jefe de Estado habría estado coludido en actos de corrupción.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria de Avanza País, mostró su distancia ante estas nuevas declaraciones que ponen en el ojo de la tormenta al mandatario.

“El gobierno ha entrado en fase de descomposición. Los caviares saltan del barco. Lo advertimos cuando presentamos la vacancia”, escribió la congresista en su cuenta oficial.

“Muchos dijeron que no era el “momento”. Pero el tiempo da la razón a los q sin medias tintas señalamos a Castillo como líder de un #GobiernoDeCorrupción ”, agregó con mucha sinceridad tras los ultimos acontecimientos en la política peruana.

Recordemos que hace unos días, Patricia Chirinos presentó por segunda vez una denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Esta vez, la congresista de oposición sugirió que el jefe de Estado sea destituido del cargo e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, por la presunta “infracción” de varios artículos de la Constitución Política.

El documento presentado el último jueves 24 de febrero, Chirinos sustenta varias acusaciones contra Pedro Castillo Terrones, entre los que destaca: las contradicciones que tuvo en su declaración ante el Ministerio Público por el caso de las presuntas injerencias en el ascenso a militares de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las reuniones que habría realizado con la empresaria Karelim López en Palacio de Gobierno.

Para esta segunda denuncia constitucional, Patricia Chirinos también tomó en cuenta la presunta existencia de un “gabinete en la sombra ”, que fue denunciado por la ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, el ex secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, el ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y el ex ministro del Interior, Avelino Guillén.

“Se puede evidenciar que la efectiva existencia de un ‘gabinete en la sombra’ es una posibilidad totalmente verosímil y altamente probable. Esto evidenciaría una clara contravención a la Constitución en tanto se estaría pasando por alto al Consejo de Ministros”, se lee en el documento.

A su turno, la congresista Ruth Luque del partido Juntos por el Perú , manifestó también su rechazo en contra de las presuntas revelaciones hacia Pedro Castillo. La parlamentaria aseguró que es necesario que se investigue y que todo estos escándalos lleguen a fondo. De caso ser cierto, amerita una renuncia o la vacancia inmediata.

“En cuanto al presidente, en todo momento he rechazado las maniobras golpistas que buscan desestabilizar nuestra democracia. Pero, la gravedad de los hechos amerita encontrar una salida dentro del Estado de derecho: renuncia, acusación constitucional o vacancia”, escribió la congresista en su cuenta personal de Twitter.

“Respaldo las investigaciones fiscales. Caiga quien caiga, pero sin intereses ni presiones. Reafirmo mi posición d fortalecer mecanismos de colaboración eficaz que sirven de puente para conocer graves hechos de corrupción que dañan nuestras instituciones”, agrego.

Asimismo, pidió no bajar la guardia y seguir investigando a los congresistas que también habrían participado en actos de corrupción, el cual la empresaria Karelim López presuntamente reveló en sus declaraciones.

“En cuanto a Congresistas mencionados, deben someterse a investigaciones fiscales y procedimientos parlamentarios para esclarecer su participación en estos graves hechos de corrupción. Espero no hayan blindajes”, sostuvo la parlamentaria.

“Reitero mi apoyo a lucha contra corrupción y trabajaré x reforma del sistema político y sistema d justicia, q hoy se hace imprescindible. Necesitamos instituciones q garanticen democracia sólida e integridad d quienes desempeñan la función pública en todos los niveles”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO