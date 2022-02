Patricia Chirinos denuncia constitucionalmente a Pedro Castillo: Busca destituirlo e inhabilitarlo de cargos públicos por 10 años

Patricia Chirinos y Pedro Castillo. Foto: Composición.

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, presentó una nueva denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. De acuerdo a la también parlamentaria de Avanza País, el mandatario habría cometido infracciones a las normas estipuladas en la Constitución Política del Perú, específicamente en los artículos 32, 38, 44, 54 y 118.

“Pedro Castillo Terrones, desde que inició sus funciones como presidente constitucional de la República, ha incurrido sistemáticamente en conductas, ya sea por acción u omisión, que vulneran directamente nuestra Carta Magna y los principios de un Estado constitucional y democrático de Derecho”, dice el documento.

De comprobarse su culpabilidad, Castillo Terrones sería removido del cargo de jefe de Estado e inhabilitarlo por 10 años de ejercer cargos públicos.

En la acusación, Chirinos se basa en las presuntas contradicciones del presidente sobre las reuniones que habría sostenido con Karelim López en el Palacio de Gobierno, y sobre la supuesta participación del mandatario en los procesos de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Además, menciona las declaraciones que dio el mandatario, en una entrevista internacional con CNN en Español, sobre estar a favor de ceder territorio marítimo a Bolivia . También señala la presunta existencia de un “gabinete en la sombra”, como lo revelaron anteriormente exministros de Estado, como Mirtha Vásquez, Pedro Francke y Avelino Guillén, entre otros exfuncionarios que trabajaron en Palacio de Gobierno.

“Se puede evidenciar que la efectiva existencia de un ‘gabinete en la sombra’ es una posibilidad totalmente verosímil y altamente probable. Esto evidenciaría una clara contravención a la Constitución en tanto se estaría pasando por alto al Consejo de Ministros”, se lee el documento.

Finalmente, la misiva indica que la fiesta de cumpleaños de la hija menor de Castillo Terrones habría vulnerado los principios de transparencia.

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo.

AVANZA PAÍS NO DARÁ VOTO DE CONFIANZA AL GABINETE TORRES

En un diálogo con RPP, Patricia Chirinos confirmó que la bancada de Avanza País no le dará el voto de confianza al gabinete liderado por Aníbal Torres . Entre los motivos, la legisladora resaltó que no están de acuerdo con la gestión del presidente Pedro Castillo, a quien señaló de ser un títere de Vladimir Cerrón.

“La posición de la bancada desde el principio fue que no vamos a tener una reunión con el premier y por lo tanto somos consecuentes con lo que hemos estado haciendo en esta gestión. Sería la cuarta vez que negamos la confianza al Gabinete; no estamos de acuerdo no solo con este gabinete sino tampoco con el gobierno del señor Pedro Castillo, esa es la realidad. Consideramos que no es la forma correcta de trabajar de este gobierno de corrupción”, aseguró la parlamentaria.

“Siempre consideramos que no son idóneas las elecciones que tiene el presidente Castillo, como se ha dicho en los medios de comunicación, comentan que no es una persona capaz para gobernar de la misma manera creemos que no es una persona capaz para elegir un buen Gabiente siempre tiene gente que está relacionada con MOVADEF, Sendero Luminoso o Sombrero Luminoso”, resaltó.

Por último, manifestó que “con sombrero o sin sombrero, sigue gobernando el portero”, en relación a la presencia del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dentro del Ejecutivo, ya que en la oposición consideran que Pedro Castillo no es el que gobierna, sino “es un títere de otros intereses”.

