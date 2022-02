Gerente general de Petroperú: “Los fiscales están influenciados por mafiosos”

Lo dicho por Karelim López ante la Fiscalía ha provocado todo tipo de reacciones. Desde un mensaje de la Nación por parte del presidente Pedro Castillo, anuncios de mociones de vacancia desde el Congreso y, como era de esperarse, intentos de desvincularse de la figura que hoy está en el ojo de la tormenta. Tal ha sido el caso de Hugo Chávez, gerente general de Petroperú quien también es investigado por las autoridades.

Chávez ha cuestionado la labor de la fiscalía anticorrupción, la misma que investiga presuntas irregularidades en la licitación para la compra de biodiesel entre Petroperú y la empresa Heaven Petroleum Operators. “Que dejen de mentir y vender humo porque se ha creado un caso que se cae a pedazos. He salido a hablar porque estoy cansado de que estén hablando tonterías”, manifestó Arévalo, quien por este caso tiene en su contra 8 meses de impedimento de salida del país.

El gerente general de esta entidad del Estado habría sido partícipe de la supuesta reunión entre Karelim López, el empresario Samir Abudayeh y el presidente Pedro Castillo. En esta se habría acordado otorgar una licitación de US$74 millones en favor del empresario. Este caso se encuentra bajo una investigación a cargo de la Fiscalía, grupo a quien Chávez propinó polémicas frases.

Empresa estatal Petroperú. | Foto: Agencia Adina

“ Los fiscales son gente que están creando un tema y no dudo de que están influenciados por mafiosos de Petroperú que se quieren eternizar con negocios”, señaló Chávez quien no desaprovechó en desligarse de Bruno Pacheco, el exsecretario del presidente a quien se le encontró US$ 20 mil en su oficina.

SOSPECHOSA REUNIÓN

Chávez, a quien se le acusa de visitar Palacio de Gobierno con el fin de favorecer al empresario Samir Abudayeh, negó que este haya sido el motivo de su visita a la casa de gobierno. “Hablamos [con el presidente] sobre un proyecto que estamos listos para sacar que servirá para abaratar el precio del balón del gas doméstico. Es un encargo de Petrobalón”, afirmó.

En ese sentido, acotó que en aquella reunión solo se entrevistó con el presidente y que no participaron Samir Abudayeh ni Karelim López. “Solo los dos solos”, sostuvo. Sin embargo, la tesis fiscal señala que el 18 de octubre de 2021 Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petroperú se reunieron para que la compañía de Abudayeh sea ganadora del proceso de licitación del combustible diésel.

Otro sector del Estado que también se ha visto envuelta tras las declaraciones de Karelim López ante la fiscalía ha sido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según una publicación del diario El Comercio, López habría señalado al presidente Castillo como parte de una mafia que opera desde este ministerio.

“Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras”, habría dicho en su intento de convertirse en colaboradora eficaz.

Las reacciones desde el Congreso no se han hecho esperar y diversos parlamentarios han señalado que esperan la renuncia de Pedro Castillo o, de lo contrario, se impulsará una vacancia. Se sabe que Renovación Popular ya cuenta con un documento para poner en marcha la moción de vacancia, así como otras dos bancadas. Por su parte, el presidente ha salido a deslindar de López y denunciar una supuesta participación de la Fiscalía en el intento por retirarlo del cargo.

