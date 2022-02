Poder Judicial dicta 8 meses de impedimento de salida del país contra Karelim López y gerente general de Petroperú

Karelim López, empresaria.

El Poder Judicial dictó esta tarde 8 meses de impedimento de salida del país contra Karelim López; el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; el propietario de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh; y otros funcionarios implicados en las investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de Biodiesel B100 por parte de Petroperu a la empresa de Abudayeh.

“Ministerio Público (MP) requirió al Poder Judicial el impedimento de salida del país –por 8 meses– para Karelim López Arredondo; el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y otros funcionarios de esta empresa estatal, investigados por el presunto delito de colusión simple”, tuiteó el MP.

Cabe destacar que la fiscal Norah Córdova es quien lidera la investigación sobre la licitación de 74 millones de dólares ganada por Abudayeh, quien se habría reunido con el presidente Pedro Castillo, la empresaria Karelim López y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, en Palacio de Gobierno.

CASO PETROPERÚ

Después de revelarse supuestos encuentros entre el mandatario; Hugo Chávez, gerente general de Petroperú; Karelim López, asesora y empresaria; y el propietario de Heaven Petroleum Operators, Petroperú decidió anular el contrato de licitación alegando que el concurso no había contado con la presencia de un notario público en la recepción de las propuestas.

No obstante, después de unos días, la buena pro de la compra de biodiesel B100 fue otorgada otra vez a la empresa que representa Samir Abudayeh.

ANTECEDENTES DE KARELIM LÓPEZ

La empresaria Karelim López habría estado involucrada en la campaña de Keiko Fujimori en el año 2016, según reveló el diario La República. La asesora figura en el caso Cócteles que se lleva en contra de la excandidata presidencial y líder de Fuerza Popular.

“[López Arredondo] aparece en las actividades del 10 y 24 de mayo de 2016 con dos operaciones bancarias. Le dio a Fuerza Popular, por compra de tarjetas para los eventos de los cócteles, US$3.400″, informó el fiscal José Domingo Pérez durante su intervención en la que sustentaba las imputaciones por lavado de activos que se han impuesto contra diversos acusados en el caso Keiko Fujimori.

Según los registros de Scotiabank, informó Pérez, Karelim López hizo un primer pago de US$1.400 y otro de US$2.000 a las cuentas bancarias del partido Fuerza Popular en mayo de dicho año “que corresponden a sus transferencias por la compra de 8 tarjetas, las mismas que le permitirían el ingreso al exclusivo evento de supuesta recaudación de fondos para la campaña.

Del mismo modo, se ha detectado que López tuvo acercamientos con el por entonces ministro Enrique Cornejo durante el gobierno de Alan García, además, que aportó a la campaña congresal de Luz Salgado y ha sido cercana del presidente Castillo.

Sobre este último, Karelim López también es señalada de haberle organizado una fiesta de cumpleaños a la hija menor del mandatario en Palacio de Gobierno con la presencia de la animadora Brenda Carvalho.

Ante ello, Carvalho reiteró ante la Fiscalía que fue la misma empresaria fue quien se contactó con su grupo de trabajo. Esta habría contado que la hija del mandatario había atravesado una infancia muy triste y que durante este tiempo se había vuelto seguidora de la animadora.

Este dato habría sido el que animó a Carvalho a presentarse en las instalaciones de Palacio de Gobierno, pero indicó que no lo hizo con la intención de realizar un show como el que acostumbra, sino solo para sorprender a la menor.

La bailarina señaló que cuando se presentan este tipo de casos, ella “no cobra absolutamente nada”. “A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, dijo ante las autoridades.

Además, contó que notó la presencia del presidente Pedro Castillo durante el evento, pero que “estuvo ahí, saludó y nada más”. Al consultársele sobre un posible pago por su presencia en la fiesta de cumpleaños, reiteró que no existió ningún tipo de acuerdo monetario.

