Cristian Benavente tras derrota ante Alianza Atlético: "En el fútbol siempre hay revancha"

Este domingo Alianza Lima cayó por 4-2 ante Alianza Atlético de Sullana en un encuentro disputado en el Estadio Municipal Melanio Coloma Calderón por la fecha 4 de la Liga 1 Betsson.

Pese a que Alianza Lima abrió el marcador a los 22 del primer tiempo, a través de Hernán Barcos, sin embargo, en el minuto 32 ocurrió un blooper con el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, quien quiso embolsar el balón y terminó perdiéndolo en el choque ante Kevin Ruiz, quien anotó el 1-1.

Previo a que se vayan al descanso, el cuadro norteño pudo remontar el marcador con un gol de Joaquín Aguirre, quien recibió una asistencia de Santiago Arias y decidió definir de zurda.

En el segundo tiempo, Alianza Lima encontró el empate a través de Aldair Rodríguez cuando el reloj marcaba el minuto 50 del segundo tiempo.

No obstante, la alegría en tienda blanquiazul no dudaría mucho, ya que apenas un minuto después, en el 51′, Carlos Correa sacó un disparo desde fuera del área tras el rechazo de la defensa blanquiazul y el golero Campos tuvo una reacción tardía, por lo que no pudo evitar que el vendaval se pusiera 3-2 a favor.

Finalmente, en el minuto 98 del encuentro, tras una contra, Kleiber Palomino selló el 4-2 final ante Alianza Lima, que le daría los tres puntos a Alianza Atlético sumando así su tercer triunfo consecutivo en la Liga 1.

De esta manera, el equipo blanquiazul sufrió su primera derrota en lo que va de la Liga 1, y ahora la próxima fecha enfrentará a Sporting Cristal.

Cristian Benavente, quien ingresó en el minuto 63 por Pablo Lavandeira salió al frente y conversó con los medios de comunicación a su llegada a Lima.

“Ya pensamos en el próximo partido, que es importante y hay que ganarlo en casa”, afirmó Benavente a los medios de comunicación.

Luego, al ser consultado por el clima que se enfrentó ante Alianza Atlético, Benavente dijo: “Hacía mucho calor, Yo personalmente creo que no es bueno para el local ni para el visitante que juegue con tanto calor, pero bueno hay que adaptarse”, agregó.

Benavente aclara lo que sucedió con Jesús Arismendi

En el partido entre Alianza Atlético vs. Alianza Lima hubo un momento complicado cuando llegaron los 90 minutos, Cristian Benavente cuidó el esférico, pero recibió una falta de Jesús Arismendi y luego fue encarado por algunos integrantes del cuadro ‘Churre’, lo que provocó una bronca en el terreno de juego.

“Son cosas de fútbol, simplemente una falta, por ahí son cosas de fútbol que siempre pasan, no hay problema”, enfatizó Cristian Benavente-

A su vez, le consultaron si Alianza Atlético fue un justo ganador y ‘El chaval’ respondió. “Bueno, sí ganaron, hicieron un gran partido y hay que prepararse de la mejor manera para el próximo”, acotó,

“El fútbol es así, no es la primera vez que pasa ni la última. hay que pensar en el próximo que eso es lo bueno del fútbol que todas las semanas hay revanchas”, sentenció Cristian Benavente.

