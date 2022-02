Director General de Charleroi se pronunció sobre momento de Benavente: “Debería jugar en un club europeo de primer nivel” | ENTREVISTA

Cristian Benavente tuvo debut soñado con Alianza Lima

El último domingo 20 de febrero, fue una fecha especial para Cristian Benavente, puesto que luego de un año volvía a jugar y vaya que lo cerró de gran manera anotando un golazo en su debut con la camiseta de Alianza Lima, en el triunfo por 3-1 ante Carlos A. Mannucci por la fecha 3 de la Liga 1.

Y es que, Benavente reemplazó a Aldair Fuentes, cuando el reloj marcaba el minuto 79 del segundo tiempo y desde que ingresó al campo buscó mostrarse participativo en el juego.

No obstante ,el árbitro Joel Alarcón había agregado cinco minutos al tiempo regular y en los primeros 60 segundos se generó una posibilidad para que los ‘Blanquiazules’ estiren la ventaja: se sancionó un tiro libre, tras una dura falta a Cristian Benavente, que en el mano a mano se generó una falta. Él mismo tuvo confianza para cobrar el tiro libre y vaya que lo hizo de gran manera anotando un golazo, que Heredia, arquero de Mannucci no pudo hacer nada con su estirada.

Tras este suceso, Infobae creyó necesario contactarse con Mehdi Bayat, director general de Royal Sporting Charleroi, último club donde jugó Cristian Benavente para qué opine sobre el presente del extremo peruano y también explique las razones por la cual no siguió en el club.

¿Qué concepto tiene de Cristian Benavente?

Cristian Benavente es un gran talento. Debería jugar en un club europeo de primer nivel, pero algunas elecciones y un poco de mala suerte le dieron otro rumbo a su carrera.

¿Por qué durante su última experiencia en Charleroi, Benavente no pudo mostrar lo hecho antes en el club?

Desafortunadamente, se lesionó y el equipo lo estaba haciendo un poco menos bien. De lo contrario hubiera funcionado. No tengo dudas sobre sus cualidades.

¿Qué virtudes crees que tiene Cristian Benavente como jugador y como persona?

Aparte de sus cualidades futbolísticas donde técnicamente está por encima del resto. También es un chico muy agradable. Realmente lo valoro mucho.

El último domingo volvió a jugar luego de un año de inactividad y anotó un gol en su debut con la camiseta de Alianza Lima ¿le dejaría algún mensaje a Cristian Benavente?

Me alegro mucho por ti Cristian. Siempre he creído en ti y en tus cualidades. Seguro que no es el último gol que marcará en Perú.

Los números de Cristian Benavente en Charleroi

El mediapunta o extrmo Cristian Benavente ha estado en cinco temporadas con la camiseta de Royal Charleroi y disputó un total de 97 partidos, donde en muchas ocasiones fue una de las figuras de las ‘cebras’ no solo por sus goles, sino por su juego individual. ‘El chaval’ anotó 24 goles en total.

Bustos, técnico de Alianza Lima habla de la importancia de Benavente en su equipo

Finalmente, el técnico argentino tuvo palabras para el destacado debut de Cristian Benavente y espera que sea solo el inicio de una gran temporada en Alianza Lima.

“Creo que Cristian ha tenido unos buenos minutos con el equipo y la suerte de anotar. Ojalá sea el comienzo de un gran año para él”, sentenció.

