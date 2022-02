Pedro Castillo: “No protegeremos a quienes cometan actos de corrupción”

Lo deja en claro. Este viernes, el presidente Pedro Castillo ratificó la determinación de su Gobierno de actuar con la mayor transparencia y firmeza para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción que pudieran haber ocurrido en la presente gestión y también en las anteriores.

“No permitiremos ni protegeremos a quienes cometan actos de corrupción. No en vano uno de los 10 ejes ejes de nuestra política general de gobierno, 2021- 2026, es la lucha frontal contra este flagelo”, manifestó el mandamás peruano, tras liderar la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno peruano y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la lucha contra la corrupción.

Para el jefe de Estado, Pedro Castillo, es importante la construcción de un país justo, equitativo y desarrollado, sin embargo, es inviable si persisten los actos de corrupción y que de poco servirá el crecimiento económico si se continúan desviando recursos públicos de manera ilegal para beneficio de unos pocos.

Pedro Castillo sostuvo que se necesita un punto de quiebre frente a la corrupción para desterrar de una vez por todas esa cultura y prácticas perversas.

A su vez, saludó que la OEA haya acogido la invitación que formuló hace algunos días, en nombre del Gobierno peruano, para sumarse y contribuir a la lucha contra la corrupción en nuestra patria.

No obstante, reconoció que la tarea no es sencilla, pues se requiere contar desde el Estado con mecanismos institucionales efectivos y funcionarios comprometidos, con un servicio público íntegro y honesto. De igual manera, subrayó, se necesita del concurso del sector privado y de la población.

Pedro Castillo afirmó que su Gobierno aspira a no repetir viejos patrones, sino a iniciar una nueva etapa con un país libre de corrupción y plenamente democrático

“Un corrupto menos, una obra más”, sentenció el presidente Castillo al concluir su discurso.

Hay que precisar que el acuerdo de cooperación fue suscrito esta noche por el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa; y el secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez.

Pedro Castillo y los siete meses de su gobierno

El último 8 de febrero juramentó su cuarto gabinete ministerial, ahora liderado por Aníbal Torres tras la renuncia de Mirtha Vásquez. Ahora, el nombrado gabinete deberá exponer sus propuestas de Gobierno y solicitar la cuestión de confianza al Congreso el martes 8 de marzo a las 4.00 p. m.,según ha programado la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Pedro Castillo no ha sido ajeno a lo que sucede en Ucrania y dio su opinión al respecto. “Desde este espacio, creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo. Que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático, que no se inviertan en balas, que no se inviertan municiones, que se inviertan sentándonos a conversar para atacar a estos enemigos comunes que tenemos en todo el mundo. Estos enemigos como son la pobreza, la desigualdad, las enfermedades”, sostuvo el mandatario durante la presentación de los logros de exportaciones del 2021 en el Centro de Convenciones, en San Borja.

