Jefe de sección consular de Perú en Ucrania recomienda no enviar avión: “podría ser muy peligroso”

Adultos y niños caminan en un paso fronterizo entre Polonia y Ucrania, después de que el presidente ruso Vladimir Putin autorizara una operación militar en el este de Ucrania, en Medyka, Polonia. 24 de febrero de 2022. REUTERS/Kacper Pempel

El anuncio del envío de un avión del gobierno peruano a Ucrania para el traslado de compatriotas al Perú, anunciado esta mañana por el presidente Pedro Castillo, no podrá ser posible debido al peligro que correrían nuestros connacionales tras la invasión de tropas rusas en este país.

Juan Olivas sostuvo que el espacio aéreo ucraniano está restringido por los ataques rusos que ya tienen rodeada Kiev. “Hoy día no podría ser Ucrania, mañana no sé si será posible. Tampoco es recomendable el traslado de los peruanos, no sugeriría eso ante la situación de que la capital está rodeada por las tropas rusas”.

“Salir por vía terrestre también podría ser muy peligroso. La recomendación que estamos dando a nuestros connacionales es que tengan calma, se pongan a buen recaudo y cuando las posibilidades mejoren, el cónsul honorario con su peculio está organizando para que los compatriotas sean trasladados hasta la frontera con Polonia y posteriormente al lugar donde vaya a ser posible que aterrice el avión”, sostuvo Olivas.

Jefe consular en Ucrania recomienda no enviar avión a este país | VIDEO: RPP TV

320 PERUANOS EN UCRANIA

La cancillería del Perú informó que en Ucrania hay entre 196 y 320 peruanos que esperan ser trasladados por vía terrestre hasta Polonia, donde se encuentra su embajada más cercana, informó la directora de comunidades en el exterior, María Antonia Masana.

En entrevista con Canal N, la funcionaria informó que tienen “196 (peruanos) registrados para una eventual evacuación, pero podrían llegar hasta 320″, entre conocidos y familiares que no se han puesto en contacto con el consulado honorario en ese país.

“En este momento estamos en el plan B, primero era el plan por vía aérea, pero no querían salir”, indicó Masana.

La cancillería asumirá los gastos para llevar a los peruanos en ómnibus hasta Polonia, donde serán recibidos por funcionarios de su embajada en ese país para “llevarlos a un lugar seguro”, declaró la funcionaria.

El destino definitivo de los evacuados dependerá de cada persona, pues algunos prefieren quedarse cerca de su casa y otros aún evaluarán la situación que se está viviendo en Ucrania.

CONTACTOS EN KIEV Y POLONIA

Consulado de Perú en Ucrania: +38 050 332 2765 / +38 0445 313 748

Teléfono del celular de emergencia de la Embajada de Perú en Polonia: 0048 601 083 987

Los familiares de peruanos en Ucrania residentes en Lima también pueden comunicarse a la dirección de protección al nacional de la Cancillería peruana en Lima, cuyo teléfono es el 204-3279.

Cel. Emerg.: (+48) 601 083 987

Consejero Luis Gonzalo Cieza

Jefe Sección Consular en Varsovia Teléfono Consulado Honorario en Kiev:

(+38) 050 332 2765 (WhatsApp)

Igor Balenko

Cónsul Honorario

Correos Electrónicos:

Varsovia: consulado@perupol.pl

Kiev: peru@ln.ua

SEGUIR LEYENDO