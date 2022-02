Avión Hércules de la FAP estaría saliendo en las próximas horas a Polonia para rescatar a peruanos en Ucrania

Este es el avión Hércules de la FAP que recogería a los peruanos en Ucrania. Foto: Andina

El presidente Pedro Castillo y el Ministerio de Relaciones informaron que enviarán un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para evacuar a los peruanos que se encuentran en la zona de conflicto de Ucrania tras la invasión de Rusia. Sin embargo, esto no será posible porque las autoridades ucranianas han cerrado el espacio aéreo.

Por eso, muchos ucranianos han optado por intentar abandonar el país con buses o autos hasta las fronteras de los países más cercanos como Polonia mientras que a nuestros connacionales se les ha pedido que mantengan la calma y se pongan a buen recaudo, pues salir por la vía terrestre también “podría ser peligroso”.

Infobae conoció que el planeamiento del Gobierno peruano ha cambiado y que el avión Hércules de la FAP enrumbaría a Polonia en las próximas horas.

Los aviones Hércules tienen el color gris distintivo de las unidades de las FAP con el nombre de la Fuerza Aérea del Perú.

Estas naves sirvieron para las labores de las fuerzas armadas en el combate de la pandemia contra la COVID-19, donde tuvieron un papel clave en el transporte de médicos, equipamiento sanitario, medicinas, oxígeno y las vacunas contra el virus.

En setiembre de 2019, sirvieron para llevar 15 toneladas de ayuda humanitaria para destinarla a la población vulnerable a los fenómenos climatológicos en los departamentos de Cusco, Puno y Moquegua, en el proyecto Alas de Esperanza VII, que proyectaba auxiliar por tres meses a 180,000 personas y trasladar 140 toneladas de ayuda aproximadamente para atender las necesidades de la población de las localidades de, además de las mencionadas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Loreto y Ucayali.

Esta vez el avión Hércules de la FAP servirá para repatriar a los ciudadanos peruanos que se encuentran en Ucrania para evacuarlos del país europeo, que está siendo atacado por los militares rusos por orden de Vladimir Putin.

PERUANOS EN UCRANIA

La cancillería del Perú informó que en Ucrania hay entre 196 y 320 peruanos que esperan ser trasladados por vía terrestre hasta Polonia, donde los recogería el avión FAP para que sean repatriados.

Juan Olivas, jefe de sección consular de Perú en Ucrania, había recomendado no enviar un avión al país europeo porque, además que el espacio aéreo está cerrado, podría ser “muy peligroso” porque muchas naves rusas están sobrevolando ese espacio.

“Hoy día no podría ser Ucrania, mañana no sé si será posible. Tampoco es recomendable el traslado de los peruanos, no sugeriría eso ante la situación de que la capital está rodeada por las tropas rusas”, dijo.

Olivas expresó que salir por vía terrestre también podría “ser muy peligroso”, aunque el avión Hércules de la FAP pretende llegar hasta Polonia.

Por ahora, el Jefe de sección consular de Perú en Ucrania ha pedido a los peruanos que se mantengan calmados y se pongan “a buen recaudo” y cuando las posibilidades mejoren “el cónsul honorario con su peculio está organizando para que los compatriotas sean trasladados hasta la frontera con Polonia y posteriormente al lugar donde vaya a ser posible que aterrice el avión”.

