Miembros de la PNP en situación de franco patrullarán junto a serenos las calles de Lima, anunció alcalde Jorge Muñoz

Agentes de la Policía Nacional y serenos de Lima trabajarán en conjunto. Foto: Andina.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que firmará un convenio que permitirá que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), en situación de franco o vacaciones, presten servicios extraordinarios para el patrullaje conjunto con serenos de la comuna metropolitana.

Luego de una reunión sostenida en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo el último jueves, la autoridad metropolitana mencionó que recibió la resolución del Ministerio del Interior (Mininter) que autorizó la suscripción de un convenio específico de cooperación institucional entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional.

“Este es un elemento que nos permitirá realizar un patrullaje conjunto con la Policía Nacional para combatir la delincuencia. Esperemos que esto sea un cambio y que se pueda trabajar de una manera más eficiente en las calles”, detalló el burgomaestre.

El convenio permitirá que la Municipalidad de Lima contrate los servicios extraordinarios de 54 agentes de la Policía Nacional que, distribuidos en tres turnos, realizarán patrullaje conjunto con los serenos de Lima, reforzando de esa manera la capacidad operativa de la comuna metropolitana.

Desde diciembre pasado el alcalde Muñoz impulsó la firma de este convenio, aprobado por el Concejo Metropolitano, en una reunión sostenida con el anterior ministro del Interior, y el pedido fue reiterado al actual titular del sector, Alfonso Chávarry, durante el encuentro que se llevó a cabo el pasado 14 de febrero.

Ayer, a su salida de la reunión con el mandatario, el burgomaestre indicó que esta medida ayudaría con la lucha contra la delincuencia en la capital al tener un patrullaje idóneo, tal como requiere la situación que atraviesa la ciudad.

“Con esto lo que estamos buscando es que el patrullaje sea mucho más eficiente y que se pueda exigir ese patrullaje a la Policía Nacional, porque hay algunas comisarías que so pretexto de no tener los efectivos suficientes no se está haciendo el patrullaje como se quiere”, dijo.

En dicho encuentro, Muñoz reveló que aconsejó al mandatario a usar otras medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana y descartar el uso de armas no letales para el personal de Serenazgo, ya que podría ser riesgoso para los ciudadanos.

Esto en relación a la medida expuesta por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien hace unas semanas manifestó su deseo de armar a los serenos de cada municipio, a nivel nacional, en busca de frenar la delincuencia. Entre sus argumentos, Torres indicó que “es imposible detener a un ratero que sí está armado

JORGE MUÑOZ SOBRE ABRIR AFOROS AL 100%

De otro lado, Jorge Muñoz respaldó la propuesta del titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, de abrir los aforos, tanto en locales abiertos como cerrados, al 100%. No obstante, precisó que las condiciones epidemiológicas deben permitirlo para no exponer a las personas a la posibilidad de un contagio de COVID-19.

“Cualquier decisión que se tome tiene que estar basada en la evidencia. No se puede decir ‘ahora abrimos todo porque me parece’, sino una evidencia que nos dé la certeza de que se va por buen camino. El equilibrio entre economía y salud es complejo, pero si se tiene la evidencia, en buena hora que se tomen este tipo de decisiones de apertura. Si la evidencia dice que se puede, que se abra”, señaló.

