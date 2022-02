Aníbal Torres: “He sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza”

Aníbal Torres respondió sobre varios temas. EFE/Archivo

A su salida de Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, habló de una serie de temas. Entre ellos la posibilidad de que le den el voto de confianza a su gabinete el próximo 8 de marzo en el Congreso de la República. Señaló que tras conversar con las bancadas es consciente que cabe la posibilidad de una negativa.

“El día 8 a las 4 de la tarde vamos a ir al Congreso. Esperamos que nos den la confianza. Conversando con las bancadas he sondeado que quizá no es posible que nos otorguen el voto de confianza. Pero eso no significa mayor cosa, habrá una crisis ministerial que el presidente tendrá que resolver inmediatamente nombrando a otro gabinete”, indicó.

Agregó que el Ejecutivo y Legislativo tienen que dialogar. Y lo que quieren es establecer el diálogo para que haya seguridad política y en las inversiones. “Hay estabilidad económica, hay invitación para ingresar a la OCDE, porque somos una economía sólida. En el exterior no tienen ninguna duda. Saben que estamos actuando así, no hemos dictado ninguna medida contraria a la economía social de mercado y ninguna medida contra la prensa” , indicó.

Asimismo, se refirió a los casos específicos de cada ministro. En el caso de la interpelación de Juan Silva, titular de Transportes y Comunicaciones, comentó: “El ministro no está allí solamente por el Ejecutivo, sino por el Legislativo. El Legislativo lo llamó, lo interpela, lo dejó como ministro. Por lo tanto es de la firme confianza del Legislativo. Eso lo he manifestado, y no contestaron nada. Ahora lo van a volver a interpelar, pero es facultad del Congreso. No voy a cuestionar esa facultad”.

Respecto al ministro de Salud, Hernán Condori, dijo que viene trabajando muy bien, y aseguró que para seleccionarlo se reunió con el presidente. Al respecto, Torres afirmó que no se puede hacer discriminación por cuestiones políticas, sociales, religiosas.

“El ministro de salud no forma parte del grupito del Colegio Médico y del ministerio. Es un médico modesto. ¿Es allegado al señor Vladimir Cerrón? Probablemente, y eso no lo condena porque hay que tener en cuenta que el presidente Castillo ha llegado a la presidencia con el partido Perú Libre. También hay que tener en cuenta que no abraza el ideal de Perú Libre”, sentenció.

Resaltó que no hay ministro que tenga sentencia o acusación constitucional, han tomado conocimiento de quejas sobre el ministro de Justicia, pero ninguna sanción administrativa.

Asimismo, Torres fue consultado sobre lo dicho por la expremier Mirtha Vásquez quien señaló que el gobierno no tiene rumbo. “Dice todas las cosas que dice la oposición, es su opinión. Es la primera vez que le escucho decir eso. No la voy a contradecir, tenemos un rumbo clarísimo, en materia económica, social, educativa, de la segunda reforma agraria en reactivación económica, tenemos un rumbo claro”, anotó.

SOBRE LA POLÉMICA DE LA PUBLICIDAD

El primer ministro fue acusado en la víspera por la exsecretaria de comunicación social de la PCM, Ximena Pinto, de direccionar los fondos de la publicidad estatal y de no querer invertir en medios del grupo El Comercio. Ante este hecho, la funcionaria decidió renunciar.

Aníbal Torres se refirió al tema y precisó que su argumento fue que también existen otros medios y la publicidad estatal debe hacerse mayormente en los medios de comunicación del Estado y también se tienen que considerar los medios de comunicación de las regiones y los medios locales.

Aseguró que al ser abogado, no actúa al margen de la ley. Señaló que la ley de publicidad estatal dice en su artículo 7 que en la contratación de servicios públicos las entidades y dependencias solo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privada si estos acreditan debidamente sus condiciones de servicio calidad costo de mercado y cobertura. “Todo eso lo cumple el canal 7 y también radio Nacional”, dijo.

Luego volvió a citar a la norma: “Asimismo las entidades o dependencias deben tener como criterio central de contratación la descentralización del gasto, respecto de medios de comunicación de alcance regional departamental y local. Eso dice la ley, yo me adecúo a la ley”.

Refirió que cuando Pinto le dijo que la publicidad se tiene que hacer en canal 4 y El Comercio por tener el mayor rating, le respondió que la selección se tiene que hacer entre toda la relación que presenta la central de riesgo. Y ahí no está solamente el diario El Comercio y canal 4 porque hay otros canales, y porque además la publicidad estatal se debe hacer preferentemente por los medios de comunicación del Estado.

“No hay una ley que diga que el Estado contrate con el canal 4 o el diario El Comercio, porque sería una ley con nombre propio”, anotó.

Reconoció que al inicio pensó que su renuncia se trataba de una broma, pero este jueves pasadas las 2 p.m. presentó su carta de renuncia, la misma que se está aceptando.

SEGUIR LEYENDO: