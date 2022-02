Ricardo Burgos: “Al presidente Pedro Castillo no le gustan los periodistas porque se siente más cómodo en el discurso de la plaza pública”

Ricardo Burgos dijo que el Colegio de Periodistas del Perú está en "una suerte de vigilia democrática".

En los últimos días, la relación del Gobierno de Pedro Castillo y la prensa peruana ha llegado a un punto álgido. Lo ocurrido el último lunes, cuando el presidente calificó como un “chiste” el trabajo de los periodistas, generó el rechazo unánime de los gremios que defienden la libertad de expresión.

Como consecuencia de ello, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad, y la Asociación Nacional de Periodistas han solicitado una visita de Pedro Vaca, quien es el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Frente a este panorama complicado, Infobae entrevistó a Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodista del Perú, quien cuestiona la actitud del presidente Castillo e integrantes de su gobierno. También críticas algunas iniciativas que se trabajan en el Congreso.

—¿Cómo observa lo ocurrido con el canal del Estado donde se denunció algunos despidos de periodistas?

—El Colegio de Periodistas, aun cuando Enrique Chávez no está colegiado, lamentará siempre el despido o apartamiento de algún periodista o comunicador de algún medio de comunicación. Más aún cuando las credenciales profesionales de Enrique lo muestran como un periodista de respetable trayectoria y, asimismo, somos testigos de que su programa ha sido una ventana permanente para la pluralidad durante varios gobiernos democráticos. Nos llama la atención, por supuesto, esa decisión de la gerencia de prensa o la presidencia del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Hemos tomado cuenta que esta institución ha presentado un comunicado en el que señala que esta decisión se debió a que había finalizado un contrato de trabajo. Pero, más allá de este tipo de artilugios, creo que es importante que el Gobierno garantice que el canal de todos los peruanos sea, en realidad, una ventana abierta para todos.

—Durante el gobierno de Pedro Castillo se ha tenido una relación muy hostil con la prensa. ¿Lo ocurrido en el canal del Estado podría continuar en los próximos meses?

—Bueno, la decisión de apartar a Chávez no solamente lo involucra a él. Tengo entendido que también han despedido a una colega que fue protagonista de uno de los escándalos periodísticos que ocurrió cuando los miembros de seguridad del Estado la apartaron por la fuerza cuando buscó una entrevista con el presidente de la república saliendo de la Municipalidad de Lima. Espero que esta ola de despidos en el canal estatal no continúe. Es importante que las personas que dirigen esa televisora mantengan la mesura y la moderación del caso. Que garanticen a toda su audiencia la pluralidad del canal del Estado.

—¿Cómo toma que el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas hayan enviado un oficio para que Pedro Vaca, quien es el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haga una visita oficial al Perú?

—Bueno, es una decisión que el Colegio de Periodistas respalda. Naturalmente, cuando se agotan las herramientas del diálogo, siempre hay que buscar la ayuda de la comunidad internacional que, en este caso, garantice el respeto a los derechos humanos y las convenciones interamericanas. También otro colega periodista, que es presidente de la Fundación de Ética, como lo es el señor César Vignolo, ha hecho la misma denuncia ante la Relatoría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Todos estos esfuerzos están orientados a poner, digamos, la libertad de expresión en el ojo público de la región a efectos que se pueda subsanar todo este tipo de inconvenientes, tensiones y conflictos que ocurren en estos momentos entre la prensa y el poder político.

—Se le reclama al presidente Castillo que, cuando era candidato, firmó la llamada “Proclama Ciudadana”, donde uno de sus puntos decía que juraba respetar y promover la libertad de expresión y de prensa. Pareciera que esto no se cumplió.

—Bueno, suele ocurrir en los políticos que no cumplen y honran su palabra y firma. En este caso, el presidente también, al momento de asumir el cargo, obviamente asume una responsabilidad con el país, con la Constitución y, por lo tanto, debería también garantizar que ocurría así. Quiero señalar, Rodrigo, que los Estados tienen dos obligaciones en cuanto se refiere a la libertad de expresión.

—¿Cuáles?

—Primero, respetar la libertad de expresión. Y, luego, garantizar que esta se cumpla. Garantizar que haya una libertad de expresión real en los países. Caso contrario, entramos a una suerte de antesala de una sociedad mediocre y mal informada, lo mismo que convierte esta situación en un caldo de cultivo para las dictaduras.

—Esto también se relaciona con que el presidente Castillo no ha firmado las declaraciones de Chapultepec y Salta.

—Bueno, el último presidente que suscribió la Declaración de Chapultepec fue Pedro Pablo Kuczynski. De ahí no ha vuelto a ocurrir la misma figura. Es importante la Declaración de Chapultepec porque es una suerte de biblia para el mundo periodístico no solamente de la región sino de todo el mundo. Por lo tanto, los presidentes deberían estar interesados en garantizar que este derecho fundamental se cumpla. Lastimosamente, en efecto, el presidente Castillo, pese a que según sus voceros -como la vicepresidenta Dina Boluarte, quien dijo en alguna reunión con integrantes del Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que se estaba estudiando la firma de este documento- esto no ha ocurrido hasta el momento. Esto muestra, y ratifica en todo caso, que esta situación ambivalente con la prensa continua y preocupa a nuestro colegio y orden institucional. Si hacemos un recordaris, efectivamente, la relación entre el presidente y la prensa no es buena. Al presidente no le gustan los periodistas porque se siente más cómodo en el discurso de la plaza pública y los monólogos. Todas las veces que ha tenido la oportunidad de responder preguntas, no ha tenido un buen afronte. Por eso se hace necesario, más bien, que el presidente privilegie su preparación. Para eso, su departamento y secretaria de prensa deberían trabajar al respecto. En todo caso, resulta importante que haya un vocero de prensa que sea el intermediario entre el presidente y los periodistas. Como Colegio, exhortamos al presidente a reconstruir esta relación con los medios de comunicación.

—Esto coincide con que el presidente ha dado, hasta ahora, muy pocas entrevistas. Dos a medios nacionales y una al extranjero.

—En efecto, eso es una mala praxis o denota que no hay una estrategia definida. En todo caso, lo que debería hacer el presidente es realizar una conferencia de prensa, donde los medios de comunicación hacen libremente sus preguntas. Esa es la manera más democrática que los presidentes, en este caso Castillo, instruyen a la opinión pública y no solo con los discursos oficiales. Lo único que busca el Gobierno, en todo caso, es una suerte de pensamiento único como voz oficial. Esto no es correcto en una democracia.

—¿La prensa está en peligro bajo el gobierno de Pedro Castillo?

—Podríamos decir, en estos momentos, que el Colegio está en una suerte de vigilia democrática para evitar que la libertad de expresión se siga resquebrajando.

—La actitud del presidente también contagia a los ministros. Un claro ejemplo es el primer ministro Aníbal Torres, quien buscó que la prensa le pregunte por el tema de la vacancia en una conferencia.

—El virus de la confrontación es muy contagioso. Efectivamente, llama poderosamente la atención porque el primer ministro Torres, que antes fue ministro de Justicia, es un hombre de leyes, conoce al pie de la letra lo que dice y reza la Constitución y, por lo tanto, interferir o tratar de direccionar las conferencias de prensa o los contactos del poder político le hace más que un flaco favor a la democracia.

—En el Congreso también hay esta actitud contra la prensa. Perú Libre presentó un proyecto de ley de control de medios. ¿Cómo observa estas iniciativas legislativas de la bancada de gobierno?

—Bueno, el mal ejemplo abunda. Esto nos demuestra que los periodistas y comunicadores estamos en medio de un fuego cruzado. Hay una arremetida no solo del Poder Ejecutivo sino también desde el Legislativo. Afortunadamente, la iniciativa presentada por Perú Libre no prosperó. Pero hoy tenemos un dictamen de la Comisión de Justicia que, extrañamente, fue aprobado por unanimidad por los miembros de esa comisión pese a que sus integrantes políticos son de diferentes pelajes. Entonces, llama la atención que, si bien es importante que en el marco de la seguridad jurídica se trate de reforzar los mecanismos de la colaboración eficaz, también es cierto que esa mejora, que incluye la reserva de la identidad de las personas que se someten a esta figura judicial, ya está considerada en el Código Procesal Penal. En realidad, no se debería buscar más leyes sobre este punto. Nosotros como Colegio hemos solicitado a la presidenta de la Comisión de Justicia, la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz, que nos permita una audiencia con nuestro Comité de la Libertad de Expresión a efectos de poder, digamos, explicarle cuál es la mirada que tiene este ente deontológico sobre la libertad de expresión y la inconveniencia de que este dictamen sea aprobado en el pleno.

