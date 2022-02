Enrique Chávez denunció despido repentino de TV Perú tras nota de Castillo donde tilda a la prensa de “chiste”

Periodista Enrique Chávez | Imagen: Tv Perú

El periodista Enrique Chávez, quien hasta el martes trabajó como conductor del programa de entrevistas políticas Cara a Cara del canal del Estado Tv Perú, denunció haber sido despedido intempestivamente luego de que se dieran indicaciones para que no se emitiera, en los noticieros de ese canal, la nota donde el presidente Pedro Castillo dice que la prensa “es un chiste”, luego de que le preguntaran sobre una doble versión respecto a si conocía o no a la lobbista Karelim López.

Minutos antes de que concluyera la emisión del espacio televisivo Cara a Cara del martes, Enrique Chávez se despidió de su audiencia no sin antes comentar que esa iba a ser su último programa ya que lo habían despedido:

“Evidentemente la pluralidad ha sido mi humilde aporte a través de los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, el brevísimo Merino de Lama y, por supuesto, Francisco Sagasti. Ahora hemos llegado a esta otra situación donde lamentablemente la pluralidad no parece ser la bandera ”, dijo.

El periodista agradeció a quienes le dieron la oportunidad de conducir el programa Cara a Cara. “Ojalá la sociedad pueda reclamar (la pluralidad) No lo digo nada más por este caso. Miren ustedes lo que está pasando en la pantalla lamentablemente en los últimos días ”, indicó.

“Hoy se me ha comunicado mi despido intempestivo así que quiero agradecer por la oportunidad de dejarme ingresar a sus hogares todo este tiempo”, añadió.

Enrique Chávez denunció despido repentino de TV Perú por nota de Pedro Castillo donde tilda a la prensa de “chiste”

ENRIQUE CHÁVEZ HABLA

Minutos después de la emisión del último programa, Enrique Chávez, dio una entrevista en la que dio más detalles de la situación por la que atraviesa el canal estatal. Además, refirió a ciertas presiones por parte de un sector de políticos afines al Gobierno que buscaban su salida de TV Perú desde hace buen tiempo.

“Hoy en la noche, poco antes del programa, el gerente de prensa, Julio Navarro, me comunicó que terminaba mi participación. Básicamente eso, no ha habido mayores razones. Se habla de razones presupuestales y cambios en el canal. Es evidente que esto ha venido precedido por una voluntad de aminorar, reducir el espacio de pluralidad en TV Perú a partir de esta nueva gestión”, contó a RPP.

Además, el periodista indicó que en los últimos días recibió información sobre pedidos para que “no pasen determinadas noticias” en los programas de TV Perú, como el incidente en que el presidente tilda a la prensa de “chiste”.

“No te puedo hablar en primera persona, pero sí sé que hubo indicaciones para que no se pase en la edición central la noticia del presidente (Pedro Castillo) diciendo que la prensa es un chiste. Si revisas la edición central de ayer, que es el noticiero principal de TV Perú, esa noticia, que era del día, no se incluyó”, aseguró.

PRESIONES DE PERÚ LIBRE

Enrique Chávez resaltó también la presión en redes sociales por parte de miembros de Perú Libre para que no continúe en la conducción del programa Cara a Cara.

“He insistido que vengan personajes como el ministro Silva y él no ha ido a Cara a Cara, pero lo que sí se vio en los últimos meses, y eso venía de atrás, una presión muy fuerte en redes, con videos, incluso producidos por miembros al parecer de Perú Libre, reclamando por qué yo un periodista, utilizó las palabras, ‘socarrón e irrespetuoso con el Gobierno’ tenía que seguir al frente del noticiero de la noche y de Cara a Cara”, señaló.

SEGUIR LEYENDO