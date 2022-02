Aníbal Torres se pronuncia ante acusaciones sobre publicidad estatal: “Yo no actúo al margen de la ley”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, respondió a la denuncia pública de la funcionaria de la PCM que aseguró que el premier usaba la publicidad estatal “con fines políticos”. Torres afirmó que él no trabaja contrario a la ley, y defendió sus acciones.

La noche del 24 de febrero, a las afueras de Palacio de Gobierno, declaró ante la prensa. En esa ocasión, los medios de prensa le consultaron sobre la de Ximena Pinto, funcionaria de su despacho.

“Yo soy abogado, yo no actúo al margen de la ley”, señaló el primer ministro.

“Se iba a realizar en El Comercio y Canal 4 porque son los que tenían más rating. No puede haber monopolio, le dije también existen los otros medios y se tiene que seleccionar entre los otros medios, pero la publicidad estatal debe hacerse mayormente en los medios de comunicación del estado. Y también se deben considerar los medios de comunicación de las regiones y locales- Así lo hemos tratado en Consejo de Ministros”, explicó.

Torres recordó que el artículo 7 de la Ley 28874 señala que los medios públicos, como TV Perú o Radio Nacional, son los medios que tienen la prioridad en la publicidad estatal. También sostuvo que esta misma ley indica “tener como criterio central la contratación, la descentralización del gasto, respecto de medios de comunicación de alcance regional, departamental y local”.

Ximena Pinto, funcionaria de la PCM, acusó al Premier de usar publicidad estatal con fines políticos.

DENUNCIA DE PINTO

El 22 de febrero, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), Ximena Pinto, denunció que el premier Aníbal Torres intentó direccionar de manera ilegal la entrega de publicidad estatal y la invitó a dejar el cargo si no seguía sus órdenes.

Según dijo la funcionaria, Torres dijo que se debía retirar al Grupo El comercio de la lista de medios en los que el gobierno colocaría publicidad enfocada en el retorno a las clases escolares. “Le expliqué que no se podía manejar la publicidad de esa forma, que había explicaciones técnicas, [...] [pero] me dijo que me tenía que quedar clara la explicación que me estaba dando”, contó en “Nada está dicho”.

Recalcó que el Premier insistió en excluir a América Tv y Canal N, a pesar de las insistencias de Pinto. “Yo intentaba explicarle que el tema político no estaba relacionado con el manejo publicitario”, añadió.

PUESTO CERCANO

Pinto señaló que desde que Torres asumió la cartera de Justicia, ella trabajó cerca a él temas relacionados con la prensa. Tras su pasa al premierato, se involucró en otras tareas, pero no dejó de ser una figura de confianza.

Explicó al Premier los motivos por los cuáles se había decidido que Lima sería la región donde se enfocarían la pauta publicitaria: se había registrado que la desinformación sobre el retorno a clases se concentraba en esta zona del país. Sin embargo, Torres habría insistido en que se prioricen las regiones.

“Dijo que esos eran unos medios vendidos, que esa prensa no merecía ningún tipo de favorecimientos”, cuenta Pinto.

“El doctor Aníbal Torres es una persona que pierde la paciencia muy rápido, ya lo hemos visto, es bastante intolerante y muchas veces cuando él quiere imponerte sus ideas no escucha tus ideas y tiende a arrinconarte de esa forma. Aprendí durante este tiempo a entenderlo, quise adecuarme, pero las faltas de respeto y la humillación no son tolerables ante nadie”, contó Pinto.

SEGUIR LEYENDO