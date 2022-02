EE.UU. habría negado renovación de visa de César Acuña tras sentencia contra periodista Christopher Acosta

César Acuña | Foto: Agencia Andina

Uno de los requisitos para solicitar la visa a Estados Unidos es acreditar fondos económicos suficientes para el viaje y la estadía; sin embargo, al excandidato a la presidencia César Acuña no se la renovaron pese al dinero y las empresas que tiene, además de sus inversiones en el estado de Florida.

Según un informe periodístico de la revista Caretas, Estados Unidos interrumpió la autorización que tenía por años el líder de Alianza para el Progreso. Esto habría molestado a César Acuña, ya que uno de sus más cercanos colaboradores manifestó: “solo puedo decirte que está furioso”, según la publicación.

Cabe señalar que Acuña tiene, desde el 2015, la César Vallejo Collage y realizaba viajes a Estados Unidos varias veces al año de acuerdo a su registro migratorio.

¿POR QUÉ NO LE RENOVARON LA VISA?

De acuerdo a las primeras versiones del entorno cercano a Acuña, citados por la revista Caretas, el gobierno norteamericano habría tomado esta decisión debido a que uno de sus hijos habría excedido el tiempo de permanencia que le dio Migraciones de Estados Unidos (seis meses) convirtiéndose en un migrante ilegal, pero la versión no parecía tan verosímil.

Posteriormente, señalaron que existía otro motivo que no podían revelar pero que no tenía que ver con la publicación de la embajada de Estados Unidos en Perú en la que defienden la libertad de expresión como “uno de los derechos más fundamentales del ser humano”, tras la sentencia contra el periodista Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, y Jerónimo Pimentel, director de editorial Penguim Random House, por la querella de difamación que interpuso César Acuña.

Sin embargo, de acuerdo a las fuentes citadas por la revista Caretas, esta llamada de atención del gobierno de Estados Unidos sería el motivo por el cual se le habría negado la renovación de la visa a Acuña.

Otras organizaciones internacionales mostraron su rechazo a la sentencia contra Christopher Acosta fueron la embajada del Reino Unido, la ONU, y la UE ¿Harán lo mismo que el gobierno de Estados Unidos?

ACUÑA SE DEFIENDE

Tras la sentencia contra el periodista Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, César Acuña dio una entrevista en la que catalogó varios pasajes de la publicación como “invento” y “grandes mentiras”. Además, precisó que Acosta nunca intentó tener una entrevista con él para recoger su descargo ante las acusaciones en su contra.

“Él anda diciendo que quiso hablar conmigo, nunca habló conmigo, qué tal forma de mentir. Si él me hubiera llamado porque iba a escribir el libro, yo aceptaba una conversación con él. Desde el 2007, siempre sacaba artículos contra mi candidatura y contra la gestión municipal en Trujillo”, dijo en un programa de Willax.

“Escribe cosas que dijeron terceras personas y que nunca me consultó sobre la violación o la malversación de fondos. Es indignante como es que una persona, sabiendo que lo que escribe no es cierto, lo publique en un libro. Esto es premeditado en hacer daño a una persona, no creo que sea comercial”, añadió.

