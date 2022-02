Quién es Alex Tienda: por qué el youtuber está en la zona de riesgo de Ucrania

El youtuber mexicano se ha trasladado a la zona de guerra de Ucrania y Rusia para documentar lo que está ocurriendo.

El conflicto entre Rusia y Ucrania tras el anuncio de la operación militar de Vladimir Putin ha llamado la atención del mundo por lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Las cadenas de noticias internacionales han iniciado una cobertura total para poder informar sobre el minuto a minuto de las acciones que tomarán los líderes políticos involucrados. Entre esas personalidades ha resaltado el nombre de Alex Tienda, un youtuber mexicano que se ha convertido en tendencia mundial, pero, ¿por qué?

¿QUIÉN ES ALEX TIENDA?

El contexto: se trata de un joven mexicano con una carrera en la plataforma YouTube desde el año 2006. Muchos han comparado su contenido con el que realiza Luisito Comunica, aunque en los últimos tiempos cambió radicalmente su contenido para relacionarlo a un plano más social y político.

Desde que se dieron las primeras alertas sobre el ataque de Rusia a Ucrania, el creador de contenidos compartió en sus redes sociales la decisión que tomó de iniciar los trámites para conseguir el visado y poder viajar lo más antes posible al país gobernado por Volodímir Zelenski.

Por medio de sus plataformas no ha dejado de compartir las incidencias de lo que la población está viviendo y el miedo que se siente en las calles. Alex Tienda logró registrar en video uno de los bombardeos ordenados por Putin, convirtiéndose en un video viral que rápidamente ha circulado por Internet.

Su presencia en la zona de guerra ha ocasionado que medios de comunicación lo inviten a participar en las transmisiones en vivo para que pueda opinar e informar sobre lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Estas participaciones causaron críticas en un grupo de usuarios, quienes cuestionaron su forma de trabajo, ya que “está arriesgando su vida por un par de vistas”, según expresan en las redes. Otro grupo ha valorado el trabajo que está realizando al ser él y una cámara de video captando este evento importante para el mundo y las consecuencias que podrá traer.

En un reciente video titulado “¿Por qué Rusia quiere invadir Ucrania?”, el youtuber intenta explicar el inicio del conflicto, quiénes están involucrados y porqué es importante que el mundo conozca lo que se está viviendo en esas zonas. En los últimos minutos de la grabación expresa cómo se siente ante las críticas recibidas y el porqué de su viaje al Kiev y otros destinos en riesgo.

“Yo no hice ni hago esto por generar vistas o ir a donde están las tendencias. Sé que los que me conocen lo saben. Llevamos más de 10 años dedicándonos a esto y para no darle tantas vueltas, lo hago por Jeremy (su ayudante en Ucrania). Es importante explicarle a la gente esta situación compleja que está sucediendo con la guerra y que está por venir algo muy fuerte”.

El dato: en julio del 2019, el documentalista viajó a Kiev, Ucrania, para realizar un reportaje sobre un Metro anti ataques nucleares. “ Entre las cosas que yo elegí, estaba manejar un tanque de guerra, visitar el inmenso palacio de un expresidente corrupto, disparar pistolas poderosas de alto calibre, relajarme haciendo piruetas en un avión de entrenamiento soviético y por supuesto, el lugar del que ya todo el mundo ha estado hablando y que desde hace más de un año, había estado planeando visitar para conocer, investigar y compartirlo con ustedes” , comentó.

UN NUEVO CAMINO PARA INFORMAR

El caso del youtuber Alex Tienda no es el primero es causar polémica por su presencia en los medios de comunicación para opinar de temas de interés mundial. Otros colegas con canales en YouTube también han pasado por la misma situación a causa de los contenidos que han publicado. En muchas ocasionas, ellos se adelantan a las agencias y medios y toman el primer avión disponible para poder iniciar un viaje a zonas peligrosas donde los accesos son casi imposibles.

La presencia de los creadores de contenidos en este tipo de eventos han cobrado popularidad. Algunos lo hacen por generar vistas en sus canales y otros por la dedicación de informar y ser testigos en sitio de lo que se está viviendo.

¿QUÉ PASA CON ALEX TIENDA?

Según un video publicado por el youtuber, manifestó que uno de los riesgos a los que se enfrenta es no poder regresar a México en un plazo extenso luego de viajar a Ucrania. La salida de los aviones no es constante como en otros países, ya que desde el 2014, con el ataque a un vuelo de pasajeros, se hicieron restricciones para controlar y evitar este tipo de atentados. Actualmente, se ha cancelado el acceso a varios destinos, por lo que su ingreso al país no tendría salida hasta que pueda conseguir un boleto al terminar su cobertura.

