El influencer Alex Tienda denunció nueva modalidad de asalto en carretera

La camioneta Audio del influencer quedó abollada en la parte delantera (Foto: Instagram/@soyalextienda)

Desgraciadamente la delincuencia es una constante en muchos países, y México no es la excepción. La república tiene localidades y zonas más peligrosas que otras, y algunas carreteras del estado de Guanajuato se han caracterizado por su alto índice delincuencial.

Es conocido que la delincuencia se ha hecho valer en los últimos tiempos por el uso de “estrellas ponchallantas”, para desestabilizar a los vehículos y provocar que se detengan a media carretera y así quedar vulnerables al asalto.

En esta ocasión le tocó al youtuber Alex Tienda sufrir una persecución y un intento de asalto en la carretera Celaya-Querétaro. El influencer caracterizado por mostrar en video sus viajes por el mundo, reapareció en su cuenta de Instagram después de unos días de ausencia y narró a través de sus historias los momentos de terror e incertidumbre que vivió al dirigirse de Guadalajara a Querétaro en dicha vialidad.

Cuenta con más de tres millones de suscriptores en YouTube (Foto: Instagram/@soyalextienda)

Alex contó que al circular junto a su esposa Alexandra Gutiérrez se encontró con una enorme llanta de tráiler en medio de los carriles, misma que no pudo esquivar cuando iba circulando a 120 kilómetros por hora aproximadamente, sin embargo continuó avanzando pero pronto descubrió que se trataba de una estrategia para asaltarlo.

Al impactar con la llanta que se encontraba oculta detrás de una loma, quedó destrozada una parte de la parrilla de su lujosa camioneta Audi Q5. Tras estamparse, Alex tuvo que orillarse y cuando se frenó apareció una persona con todo el rostro tapado, quien les pidió dinero para algo de comer.

“Para no hacerles el cuento muy largo, porque luego hablo mucho, le dimos a la llanta, pude controlar la camioneta y me hago a un lado, en eso llega un vato malandrillo, me bajé a ver qué había pasado. Mi camioneta quedó mal, pudo ser peor pero fue muy fuerte el golpe, hasta traemos unos tubos arrastrando, la llanta resistió y no se ponchó, por eso pudimos escapar, ahí fue donde nos dimos cuenta y dijimos ´mmm creo que nos quieren asaltar´”, contó el influencer que cuenta con más de tres millones de suscriptores en YouTube y un millón de followers en Instagram.

Tras el testimonio del influencer, otras personas afirmaron haber corrido con la misma suerte (Foto: Instagram/@soyalextienda)

De acuerdo a lo expresado por el influencer mexicano, otras tres personas que circulaban en sus automóviles por la zona corrieron con la misma mala suerte. Alex contó que una de las víctimas pudo alcanzarlo, se le emparejó y le aconsejó que huyera a gran velocidad, pues a él y a otros dos automovilistas más ya los habían asaltado y despojado de sus pertenencias.

El vlogger destacó que ésta es una de las prácticas criminales más peligrosas pues la modalidad de asalto propicia que muchos vehículos pierdan el control, se impacten, provoquen grandes pérdidas y hasta cobren vidas, por ello el ‘’viajero por el mundo’' agradeció haber salido librado de la situación.

“Si sobrevivimos a Corea del Norte, a Afganistán, Chernóbil, la candelaria de noche, también la libramos de esta.”, bromeó Alex en su transmisión live. Tras su publicación, otras personas en las redes sociales comenzaron a denunciar que fueron víctimas de la delincuencia con el mismo modus operandi.

El mexicano nominado como Influencer Latino del 2021 en los People’s Choice Awards pudo evitar que lo despojaran de su ostentosa camioneta, pero le quedó destrozada la parte delantera. Pese a ello, Alex Tienda pudo fugarse.

Tras revisar la situación y a l ver que no había nada realmente comprometido, pudo arrancar dejando atrás a los criminales y a los otros automovilistas que estaban siendo asaltados. Más adelante, cuando puedo evitar el robo, y ya estando en territorio seguro, el travel vlogger pudo hablar con su seguro.

