Universitario vs. Barcelona SC: técnico Fabián Bustos habría dirigido su último partido por interés de Santos de Brasil

Fabián Bustos tuvo una etapa como jugador entre 1986 y 2006, pero dirige desde el 2009.

El partido del último miércoles 23 entre Universitario de Deportes y Barcelona SC por Copa Libertadores no solo dejó una ligera ventaja para los ecuatorianos, sino que además se pudo conocer una noticia que dejó sorprendido a más de uno en dicho país. Y es que el entrenador Fabián Bustos, estaría en la mira del Santos de Brasil para dirigirlo a partir de esta temporada, por lo que el duelo de esa noche habría sido el último con los ‘norteños’.

Esta noticia fue confirmada por la misma prensa brasileña. Primero fue el diario ‘Globo Esporte’ de Río de Janeiro en darla a conocer. “Santos tiene como objetivo principal reemplazar a Fábio Carille. Tras entrevistar algunas opciones, negociar y ceder posibilidades, Peixe cree que Fabián Bustos es el nombre ideal para ser el nuevo técnico del club ”, destacaron en dicho medio mediante sus periodistas André Hernan y Bruno Giufrida

“Este (pasado) miércoles, Santos avanzó en las negociaciones para contratar al técnico del Barcelona procedente de Guayaquil, Ecuador . El ‘Peixe’ dio luz verde a los empresarios involucrados en la transacción para iniciar los trámites para su llegada a Brasil”, añadieron desde uno de los medios más prestigiosos de Brasil, cuya veracidad es casi incuestionable.

Sin embargo, no fueron los únicos en informar sobre esta probable llegada del técnico argentino a tierras ‘cariocas’. El periodista Vene Casagrande también contó novedades con algunos pormenores de lo que sería el contrato de Bustos con el Santos. “Fabián Bustos, del Barcelona-EQU, será el nuevo entrenador del Santos, con c ontrato por dos años . La sanción por rescisión del argentino con el equipo ecuatoriano, de 150 mil dólares , alrededor de 750 mil reales (moneda brasileña), será resuelta por el técnico y sus agentes”, comentó mediante su cuenta de Twitter para el medio ‘O Dia’, en donde adjunta una nota en la que indica que el duelo ante los ‘cremas’ fue el último dirigiendo al ‘Ídolo’ y que en los próximos días partirá a Brasil.

Otro detalle que destacó Casagrande es que el DT, con larga trayectoria en el fútbol ecuatoriano, se llevará a tres profesionales de confianza de su comando técnico y que su abogado ya redactó los documentos del contrato que se firmarán a la brevedad, para así poder ser presentado y formalizarse como nuevo entrenador del ‘Peixe’.

SALIDA DE BUSTOS, CUESTIÓN DE TIEMPO

Si bien la salida de Bustos corresponde a este fuerte interés desde Brasil, el periodista ecuatorianos Diego Ordinola, había anticipado este hecho debido a los pobres resultados que venía consiguiendo, no solo en tema de victorias, sino también en propuesta de juego, ya que su equipo elaboraba muchas ocasiones y llegaba al arco contrario pero no las concretaba. Por ello, la hinchada tenía cierta resistencia con él. En ese sentido, es importante resaltar que previo a este duelo ante el conjunto peruano, habían encadenado una preocupante racha negativa, pues no ganaban de locales desde octubre del año pasado, cuando apabullaron al Mushuc Runa por 4-0 por la Liga Pro de su país. Los encuentros posteriores no tuvieron los resultados que esperaban sus hinchas: derrota 1-3 ante 9 de Octubre FC, empate 1-1 ante Universidad Católica de Ecuador y un 0-0 en tiempo reglamentario ante Montevideo City pero luego victoria por penales.

ALIVIO EL TRIUNFO ANTE LA ‘U’

Evidentemente, este último triunfo ante Universitario los alivió un poco para afrontar el duelo de vuelta, pero tal y como sucedió en partidos anteriores, los ‘canarios’ generaron muchas ocasiones de gol pero sus disparos, o bien los contenía el arquero rival José Carvallo, o bien salían muy desviados. Por su parte, el cuadro ‘merengue’ apenas pudo hacer daño al elenco ecuatoriano que visitará Lima el miércoles 02 de marzo para cerrar la llave y buscar el pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

