José Carvallo se refirió al tropiezo de Universitario en Copa Libertadores: “La llave sigue abierta”

José Carvallo fue una de las figuras de la 'U' ante Barcelona SC.

José Carvallo habló sobre el partido entre Universitario de Deportes y Barcelona SC por la Copa Libertadores, que terminó en victoria de los ecuatorianos con un resultado 2-0. El capitán de la ‘U’ declaró después de la derrota y señaló que la llave aún esta abierta. Todo se definirá en Lima.

“Veníamos a tratar de llevar una victoria y no se pudo. La llave sigue abierta. Tenemos que mejorar. En la entrega no hay nada que reprochar. En el fútbol cuando no generas es complicado, acotó el experimentado guardameta después del pitazo final.

Asimismo, se refirió al trámite del compromiso, donde para él, los ‘Canarios’ sacaron ventaja por las fallas. “El equipo se dio íntegro, pero no se pudo. Ellos aprovecharon una pelota parada más un error defensivo y en la Copa Libertadores no puedes dar ventajas”

José Carvallo fue uno de los jugadores con un rendimiento alto en el estadio Monumental Banco Pichincha. El arquero se lució con atajadas y evitó que el resultado sea más abultado. Gracias a él, Universitario aún sigue con vida en la competencia más importante del continente.

El ‘Ídolo’ fue superior a lo largo de los 90 minutos y muchas veces dejó mal parada a la defensa ‘merengue’. Esto causó el enojo del portero de 35 años, quien no dudó en reclamar fuerte a sus compañeros.

José Carvallo se descontroló a poco de terminar la primera mitad.

UNIVERSITARIO VS. BARCELONA

A los 60 minutos llegó el primero. Los ‘merengues’ hicieron una falta muy cerca a su área por el sector izquierdo. Leandro Martínez fue el encargado de cobrar el tiro libre. Su disparo pasó la barrera de dos futbolistas y al jugador que estaba cubriendo el primer palo.

Erick Castillo que había entrado minutos previos, aprovechó el centro para abrir el marcador. El delantero ecuatoriano se elevó y anticipó a José Carvallo. Esto causó la euforia de los más de 30 mil personas que asistieron al complejo deportivo.

Barcelona hizo el segundo a los 79′. La ‘Culebra’ tomó un balón por el lado derecho y en el uno contra uno ante Nelinho Quina fue totalmente superior. Con dos piques largos se puso muy cerca de José Carvallo, quien se vio obligado a salir.

La acción siguiente fue dar un pase atrás para la aparició del delantero, que también ingresó en el segundo tiempo.Tras una carambola con Aldo Corzo en medio, solo tuvo que empujar la pelota al fondo del arco.

Universitario perdió ante Barcelona SC en Guayaquil por el partido de ida de la Copa Libertadores

PRÓXIMO PARTIDO

Universitario de Deportes buscará remontar la lleva el próximo miércoles 02 de marzo a las 19:30 (hora peruana) en el estadio Nacional. La ‘U’ no obtuvo el permiso para jugar en el Monumental porque no cuenta con la iluminación necesaria.

Previo al partido por la Copa Libertadores, los ‘cremas’ se enfrentarán ante Universidad César Vallejo por la cuarta jornada de la Liga 1. El duelo está programado para el próximo domingo 27 de febrero a las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental de Ate.

Los dirigidos por Álvaro Gutiérrez son segundos en el campeonato peruano tras caer en su visita ante Carlos Stein y buscarán recuperar la punta, la cual le pertenece a Sport Huancayo que ha ganado sus tres partidos.

Por su parte, los ‘poetas’ vienen de vencer 2-1 a Ayacucho FC en condición de locales. Patricio Arce y Jairo Vélez anotaron los goles del cotejo. Con este resultado, se ubican en la séptima casilla con cinco unidades.

