Melissa Paredes le pide a Anthony Aranda que le entregue parte de su sueldo tras decir que es su manager

Anthony Aranda dice que Melissa es su manager y ella le pide parte de su sueldo. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra decidió contratar a Anthony Aranda para su nueva temporada en la televisión peruana. Tras su ingreso al reality, las cámaras fueron a buscarlo para consultarle sobre su relación con Melissa Paredes, señalando que la exreina de belleza es su manager.

Sus declaraciones causaron gran sorpresa en la misma exconductora de televisión, quien al verlo ingresar a su casa no dudó en sacar su celular para grabar un video consultándolo sobre este tema.

“ Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Qué dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados... Recién me entero ”, se le escucha decir inicialmente a Melissa Paredes mientras que Anthony Aranda se muestra bastante nervioso.

Asimismo el bailarín comentó que lo dijo en broma para que los programas de espectáculos hablen con más ganas sobre él. “Tanto que molestan, para que hablen con ganas... Mi amor si hacen el circo, hay que reírnos un poquito”.

Sin embargo, mientras escuchaba todo lo que decía su pareja, la modelo tuvo una idea y de inmediato le pidió que le de parte del sueldo que va a recibir en Esto es Guerra por ser su representante.

“ ¡No, no, no!... Ven acá, porque me has dado una gran idea... Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí ”, dijo Melissa Paredes, a lo que luego Anthony Aranda accedió.

Además la exreina de belleza empezó a recordar que Rodrigo Cuba no le pasa una manutención para su pequeña, por lo que debe de cubrir los gastos del colegio ahora que empiezan las clases escolares.

“Mira que tengo que pagar el colegio, a mi nadie me da un sol... Debo comprar los útiles, y ya que soy tu represéntate oficial según tú... Ahorita te hago firmar contrato (...) Se pasó este chico una durmiendo (me despierto) y las cosas que me entero”, finalizó.

Melissa Paredes le exigió a Anthony Aranda un pago luego que él asegurara que ella es su manager.

¿QUÉ DIJO ANTHONY ARANDA SOBRE MELISSA PAREDES TRAS INGRESAR A EEG?

Anthony Aranda ingresó al programa Esto es Guerra agradeciendo a la producción por la oportunidad. “Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio el bailarín, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“ No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos ”, contestó el bailarín.

El joven señaló que le parece preocupante que durante 4 meses, desde que fue captado con Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, se siga dañando la imagen de la modelo. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

