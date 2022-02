7 trucos para guardar las sobras de comida sin intoxicarse

A veces comemos demasiado que dejamos las sobras para después y la botamos a la basura, conoce los pasos para consumirlos sin intoxicarse. Foto: Freepick.

La comida es elemental para nuestro día a día, pero a veces no logramos terminar todo lo servido en el plato y dejamos las sobras para otra ocasión o lo botamos a la basura. Sin embargo, hay personas que aunque pasen los días consumen dichas sobras, lo que puede ocasionar enfermedades en el organismo e intoxicaciones. Sin embargo, Bruce Y. Lee, doctor y consultor médico de la revista Forbes, tiene posibles soluciones.

Él señaló que existen maneras en cómo guardar las sobras de comida sin necesidad de intoxicarse o esperar algo peligroso para tomar pastilla o laxantes para evitar dañar nuestro cuerpo. Su explicación se hizo viral en Estados Unidos luego de una noticia en donde un joven de 19 años fue víctima de la amputación de sus dos piernas tras comer sobras de comida. Ello tras una falla multiorgánica provocada por una bacteria llamada Neisseria meningitidis , por lo que vivirá con las secuelas de la infección.

En esa línea, el también profesor explicó unos trucos caseros para almacenar de forma adecuada las sobras de la comida. El objetivo es evitar riesgos de posibles enfermedades. Sin embargo, es importante recomendar que para una seguridad alimentaria , es mejor desechar las sobras para comprar una nueva . Cuida tu cuerpo y dependerá de ti como darle cabida a los alimentos que digieren tu organismo.

LOS 7 PASOS PARA GUARDAR LAS SOBRAS DE ALIMENTOS

1. Primero, trate no guardar sobras contaminadas, es decir, en las que alguien ya haya puesto su saliva. Si no es así, es preferible no guardarlas y gastar un dinero extra para comprar alimento fresco.

2. Es importante el uso solo recipientes limpios para almacenar alimentos.

3. Luego, coloca las sobras en el refrigerador o el congelador lo antes posible, de preferencia dentro de las dos horas posteriores a la cocción.

4. Conserva las sobras en recipientes que sean lo más herméticos y pequeños posible a fin de que las bacterias no encuentren espacio para reproducirse.

5. Recuerda siempre la regla 3-4: no almacenes las sobras en el refrigerador por más de tres o cuatro días, o en el congelador por más de tres o cuatro meses.

6. No confíes en el gusto y el olfato para determinar si la comida sigue siendo buena. La comida puede parecer perfectamente buena pero albergar bacterias malas.

7. Antes de servirlas, calienta las sobras a una temperatura mínima de 165 grados Farenheit (74 grados centígrados) para eliminar bacterias como la salmonella. Como resultado, podrás guardar las sobras sin intoxicarte.

