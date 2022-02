Programación de partidos de hoy, miércoles 23 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la Fase 2 de la Copa Libertadores con cuatro encuentros, uno de los más esperados es el cotejo entre Barcelona SC vs. Universitario de Deportes. Además, se juega el partido de ida por la final de la Recopa Sudamericana entre Atlético Paranaense vs. Palmeiras. Siguen los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, uno de los enfrentamientos será entre el NYC FC de Alexander Callens vs. Santos Guápiles.

En Europa, continúan los octavos de final de la Champions League con los encuentros entre Atlético de Madrid vs. Manchester United y Benfica vs. Ajax. Asimismo, hoy hay tres duelos en la Premier League de Inglaterra, uno de los más esperados en el de Liverpool vs. Leeds United.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino y mexicano serán los que aporten la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional y la Liga Expansión MX. Los duelos más esperados serán entre Lanús vs. Cambaceres por la Copa de la Liga Argentina y Leones Negros vs. CF Mérida en la Liga Expansión MX.

Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. Burnley vs. Tottenham – Star +

2:30 p.m. Watford vs. Crystal Palace – Star +

2:45 p.m. Liverpool vs. Leeds United – Star +

Champiosn League – Octavos de Final

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Manchester United – Star +, ESPN

3:00 p.m. Benfica vs. Ajax – Star +, ESPN 2

Copa Libertadores – Fase 2

5:15 p.m. Bolívar vs. U. Católica – Star +, ESPN

5:15 p.m. América MG vs. Club Guaraní – Star +, ESPN 2

7:30 p.m. Audax Italiano vs. Estudiantes LP – Star +, ESPN 2

7:30 p.m. Barcelona SC vs. Universitario de Deportes – Star +, ESPN, Facebook Watch Conmebol

Copa de la Liga Profesional - Argentina

5:10 p.m. Lanús vs. Cambaceres – TyC Sports Internacional

8:10 p.m. Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima – TyC Sports Internacional

Recopa Sudamericana – Final

7:30 p.m. Atlético Paranaense vs. Palmeiras – DirecTV Sports

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Leones Negros vs. CF Mérida – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Cancún FC vs. Raya2 Expansión – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

10:05 p.m. Dorados vs. Tlaxcala – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, TyC Sports Internacional, DirecTV Sports y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports, Marca Claro y Facebook Watch Conmebol.

