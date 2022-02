VER EN VIVO Manchester United vs Atlético Madrid por Champions League desde el Metropolitano

Manchester United vs Atlético Madrid se enfrentan por Champions League

Atlético Madrid vs. Manchester United EN DIRECTO. Cristiano Ronaldo regresa una vez más al Metropolitano de Madrid esta vez vistiendo los colores de los ‘reds’ que buscarán llegar a semifinales de Champions, pero no la tienen fácil, pues el equipo del ‘Cholo’ Simeone es un rival difícil de vencer.

Precisamente, CR7 llega a este partido recordando que nadie ha marcado más goles al Atlético de Madrid que él mismo, una pesadilla recurrente en la Champions League para el equipo rojiblanco y el entrenador, que hoy pretenden que la historia no se repita cuando se enfrenten por el partido de ida.

Ni Lionel Messi (14 goles al conjunto del ‘Cholo’) ni Neymar (6) ni Luis Suárez (8), cuando jugaba en contra, ni Karin Bemzena (5) ni ninguno de los goleadores frente al Atlético a lo largo de toda esta década han sido tan dañinos como Cristiano Ronaldo, con 25 goles en sus enfrentamientos contra Simeone , entre el Real Madrid y el Juventus, y protagonista de sonoros batacazos del Atlético, más aún en la Liga de Campeones.

La última vez que llegó a semifinales, hace un lustro, en 2016-17, la eliminación fue obra de Cristiano, con tres goles en el Santiago Bernabéu en el choque de ida. La final de un año antes, en 2015-16, la perdió con el penalti final marcado por el astro portugués. Y el adiós ruidoso del ejercicio 2018-19 en octavos frente al Juventus también llevó su firma en cada una de las tres dianas que desbordaron al Atlético en una competición que todavía es esquiva para el grupo de Simeone, tan cerca hace un lustro y tan lejos ahora de superar tal anhelo.

¿A QUÉ HORA JUEGAN?

Manchester United vs. Atlético de Madrid se jugará a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Metropolitano de Madrid, pero si no te encuentras en territorio peruano, chequea los horarios de transmisión del país donde te encuentres.

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - February 20, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Russell Cheyne EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

¿DÓNDE VER EL MANCHESTER UNITED VS. ATLÉTICO MADRID?

En Latinoamérica podrás ver el duelo vía ESPN y Star Plus, mientras que en España la señal de Movistar+ llevará todos los pormenores de este importante partido de la Champions League.

- Argentina | Fox Sports Argentina, ESPN, Star+

- Bolivia | ESPN, Star+

- Brasil | TNT Brasil, HBO Max, TNT Go

- Chile | ESPN, Star+

- Colombia | ESPN, Star+

- Ecuador | ESPN, Star+

- México | HBO Max

- Paraguay | ESPN, Star+

- Perú | ESPN, Star+

- Estados Unidos | SiriusXM FC, Univision NOW, TUDN USA, TUDN App, Paramount+, CBS, Univision, TUDNxtra, TUDN.com

- Uruguay | ESPN, Star+

- Venezuela | ESPN, Star+

ASÍ LLEGA EL UNITED AL METROPOLITANO

El United tampoco llega en su mejor momento de la temporada, aunque al menos los ‘Diablos Rojos’ han levantado algo el vuelo en sus dos últimos partidos. Las victorias ante el Brighton y el Leeds United han alegrado la situación del United en la tabla, aunque en ambos encuentros dejó dudas; sudando tinta china para cerrar un duelo con un jugador más ante el Brighton y con un Leeds que les igualó un 0-2 en apenas un minuto.

En el seno del vestuario de los de Old Trafford hay dudas sobre los métodos de Rangnick, que no ha supuesto el cambio de rumbo necesario tras la marcha de Ole Gunnar Solskjaer, pero la falta de consistencia puede no ser un problema en una competición en la que el United ha dejado noches memorables en los últimos años. La mejor de todas ellas, la eliminación del PSG en 2018.

A aquellos tiempos se agarra el United, además de un Cristiano que solo ha marcado un gol en este 2022, pero que se mantiene como el máximo artillero del equipo con 15 tantos. Sus registros contra el Atlético son, además, excepcionales. A los rojiblancos les ha marcado 25 goles, la segunda víctima favorita de su carrera, tan solo por detrás del Sevilla, al que hizo 27 goles en su etapa como madridista.

ALINEACIONES PROBABLES

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; Llorente, Herrera, Koke o Kondogbia; Correa y Joao Félix.

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Varane, Dalot; Fred, McTominay, Pogba; Fernandes, Cristiano y Sancho.

