Universitario vs. Barcelona SC: periodista ecuatoriano resaltó la presión de los hinchas y el estilo de juego ‘canario’

El periodista Diego Ordinola habló sobre la presión de los hinchas en juego del Barcelona SC en duelo ante Universitario.

Universitario de Deportes jugará un importante partido esta noche cuando visite a Barcelona SC de Guayaquil válido por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. No será un duelo fácil, pues se medirán ante los últimos semifinalistas de la competición. En ese sentido, el periodista Diego Ordinola resaltó la presión de la hinchada local, dando a entender que puede haber jugadores de los ‘norteños’ que pueden sufrir más de la cuenta si no materializan su superioridad en el campo.

“ A Barcelona le ha ido mejor, sobre todo en los últimos dos años en donde no hubo presencia de público. Sonará contradictorio pero se sentían y se les veía mucho más sueltos, mucho más tranquilos, generando, haciendo su juego sin presión alguna. Se calcula que 36 mil personas, entre esos 60 hinchas de Perú que han llegado con el equipo, van a estar presentes. Y el hincha de Barcelona es exigente, quizás más de la cuenta. Normalmente te presiona desde las gradas. Irán pasando los minutos y los jugadores de jerarquía se irán adaptando, pero los que no la tienen, seguramente lo irán sufriendo. Ese trabajo de cabeza, de ser pacientes, lo tiene que realizar bastante Fabián Bustos. Entrenar a sus jugadores y que salgan de esa manera”, señaló el comunicador ecuatoriano para DIRECTV Perú.

Asimismo, hizo hincapié en que los fanáticos de Barcelona SC alientan con mucho fervor a su equipo, pero en caso de que las cosas no vayan de la mejor manera durante el partido, esto podría cambiar y ser favorable, más bien, para el cuadro ‘crema’. “Si el partido lo acompaña con el resultado, Universitario se va a encontrar con una hinchada que se siente. Es lo que la gente va a querer ver. Pero si no encuentra los caminos (Barcelona), la presión va a cambiar para el equipo local ”, comentó Ordinola, quien trabaja para DIRECTV Sports Ecuador.

RESISTENCIA CON EL DT BUSTOS

Del mismo modo, destacó que el técnico Fabián Bustos no cuenta con la aceptación de toda la hinchada ecuatoriana. Esto a pesar de haberlo sacado campeón de la Liga Pro el 2020 y llegar a las semifinales de la Copa Libertadores el 2021. “La hinchada apoya, quiere mucho a Barcelona, pero se las tienen tomada también con Fabián Bustos. Hay un ambiente que se ha generado en el exterior de Barcelona que repercute en la interna, porque más allá de que haya ganado un campeonato y haya llegado a una semifinal de Libertadores, un sector del público no lo quiere. Eso se puede sentir en el estadio si los resultados no los acompañan”, añadió.

Para esto es preciso comentar que el elenco ‘norteño’ no gana de local desde octubre del año pasado, cuando golearon por 4-0 al Mushuc Runa por la torneo de su país. Luego de ese encuentro, llegaron los siguientes resultados: caída 1-3 ante 9 de Octubre FC, empate 1-1 ante Universidad Católica de Ecuador y empate 0-0 en tiempo reglamentario ante Montevideo City pero luego victoria por penales. Justamente este último duelo ante los uruguayos provocó muchas dudas en la hinchada, pues generaron innumerables ocasiones pero no concretaron. Por tal motivo la llave se definió por la pena máxima, un hecho que incomodó a sus fanáticos, quienes tendrán al DT argentino bajo la lupa si no ganan este encuentro ante el elenco ‘merengue’.

Barcelona de Ecuador vs. Montevideo City Torque de Uruguay. | Foto: Barcelona S.C.

CAMBIO EN ESTILO DE JUEGO

Justamente, Ordinola se refirió al cambio de juego que experimentaron los ‘canarios’ a comparación del año pasado. “Este Barcelona la temporada anterior tenía mucha gente de buen pie. Apostaba por las asociaciones, los juegos de 2 vs. 1, el famoso “toco y me voy”. Pero en esta temporada, salieron algunos de estos elementos y se ha traído mucha potencia. Así que seguramente, si Gabriel Cortez, quien reemplaza a Damián Díaz, no está pasando bien, conectando con el delantero, vamos a ver cambios netamente ofensivos. Estamos hablando de que por el ‘10′ ingrese un segundo delantero o un segunda punta que se mueve por todo el frente de ataque. Y Barcelona se convertirá en un equipo directo ”, declaró.

La baja de Damián Díaz se sentirá, pues es uno de los conductores del equipo y uno de los que mayor peligro genera. En ese sentido, Universitario deberá aprovechar esta situación y atacar por el centro, ya que las bandas los ecuatorianos cuentan con jugadores rápidos. Sin duda, se verá un partido con un ambiente candente.

Diego Ordinola, periodista de DIRECTV Sports Ecuador se refirió a la influencia de la hinchada en el equipo 'norteño' y del cambio de juego que experimentaron para este año. | Video: DIRECTV Perú

SEGUIR LEYENDO