Cabecillas de “La Resistencia” no asistieron a citación de la Fiscalía

Los principales líderes del grupo ultraderechista “La Resistencia” no asistieron a la citación fijada por la División de Investigación de Denuncias del Ministerio Público. La Fiscalía había convocado al grupo para el día 25 de noviembre, en el marco de las investigaciones de una denuncia presentada en su contra.

Según lo que dijeron fuentes de esta división a La República, Juan Muñico Gonzales, Flor Contreras León, Mary Cabrera Valdivia y Gregory Gallegos Ibarburu habían sido citados por la denuncia que formularon en su contra abogados y periodistas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El interrogatorio fue fijado en las oficinas de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público, en la avenida Aramburú, San Isidro.

LA DENUNCIA

Los denunciantes son los periodistas Gustavo Gorriti y Glatzer Tuesta, y el abogado Carlos Rivera. La denuncia fue presentada el 12 de septiembre de 2019 y recién se están efectuando las citaciones.

El caso está a cargo de la titular del segundo despacho provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince, Mary Rojas Chuqui. Los cargos también recaen sobre Juan Muñico Gonzales, José Linares Cerón, Edith Galarza Gerónimo, Jorge Sánchez Escalante, Rommel Roca Laos y Alberto Bendezú Torres.

VERSIÓN DE LA DEFENSA

El abogado defensor de los dirigentes de “La Resistencia” es Humberto Abanto, quien también defiende a Jaime Yoshiyama, investigado por lavado de activos junto con Keiko Fujimori.

Abanto sostuvo que no se tuvo acceso a la carpeta fiscal del caso, razón por la cual Juan Muñico y Flor Contreras, a quienes ofrece asistencia legal, no asistieron a la citación.

‘’Al estudio han llegado las notificaciones, pero no se ha podido acceder a la carpeta fiscal, y mientras no se tenga acceso a la misma, y no se conozca qué dice la denuncia, no puedo dar ninguna opinión”, señaló.

Según documentos del caso, la dirección de Abanto es usada por los otros miembros de “La Resistencia” para recibir las notificaciones legales. Aun así, el abogado sostuvo que no ha tenido diligencias con ellos.

”Esa denuncia a mí me suena tan graciosa. Es por crimen contra la humanidad. O sea, Juan Muñico es algo así como Adolfo Hitler”, comentó sobre la denuncia en cuestión.

INVESTIGADOS E IDENTIFICADOS POR LA FISCALÍA

De momento, el equipo especial del Ministerio del Interior ya ha identificado a un total de 20 militantes de “La Resistencia” en videos y fotos.

En la noche de ayer, viernes 26 de noviembre, el ministro del Interior, Avelino Guillén, se refirió a “las acciones de grupos violentistas” y no descartó que estén vinculados con el fujimorismo.

Guillén también señaló que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori le debe una explicación al país por la actuación de este grupo en particular y otros más con afinidad a su partido político. Recalcó que consideraba que estos colectivos no actúan por su cuenta.

Hasta el momento, hay un total de 4 fiscalías que investigan a la organización de extrema derecha. Esto porque, en lugar de tener a una sola que asuma la investigación de cada acto violento de las agrupaciones extremistas, el Ministerio Público ha optado por abordar los casos según la jurisdicción donde se registraron los hechos.

Como medida para que la investigación también alcance a los otros colectivos ultraderechistas que han sido identificados y que se sabe han protagonizado diversas agresiones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) formularon denuncias penales. Estas se hicieron contra colectivos como “La Insurgencia”, “Legión Patriotas del Perú” y “Los Combatientes”.

“Nos encontramos ante una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar la libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”, sustentaron las abogadas Jennie Dador (CNDDHH) y Gloria Cano (Aprodeh) en la denuncia.

