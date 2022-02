Tarapoto: ladrón es detenido luego que su moto se malograra en plena fuga

La justicia divina existe. Un ladrón que minutos antes había robado un celular, fue atrapado por los pobladores de Tarapoto luego de que su moto taxi se malograra cuando se daba a la fuga.

Este ladrón, esperó una pequeña distracción para arranchar el equipo móvil a una mujer que caminaba por las calles.

Con botín en su poder, el delincuente corrió y de inmediato se sube a una mototaxi que aguardaba su cómplice. Ambos arrancan, sin presagiar que el vehículo menor se malograra en plena fuga.

Ante el desperfecto mecánico, los vecinos de la zona Alfonso Ugarte en Tarapoto lograron capturarlo y darle una fuerte paliza tras recuperar el equipo celular.

Carlos Fernández Díaz de 18 años, es el sujeto que atraparon y capturaron. Las autoridades siguen en busca de su cómplice quien al ver que la moto se malogró, se dio a la fuga corriendo.

A pesar de haber sido reconocido por la víctima, el joven aseguró que no había robado nada y que lo estaban confundiendo. Efectivos llegaron hasta el lugar para llevar al delincuente a la dependencia policial.

Al llegar a la comisaría, el sujeto fue reconocido por las autoridades quienes en el sistema ya se encuentra registrado por varias denuncias por robo.

Asimismo, los habitantes de esta zona de la ciudad de Tarapoto, pidieron apoyo a las autoridades, ya que de un momento a otro ese sector se ha convertido en guarida para los delincuentes que cometen sus fechorías a cualquier hora del día.

SEGÚN PNP EL 59% DE LOS ASALTOS SE DAN EN MOTO

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer el balance sobre los robos en motos lineales entre el 2020 y el 2021. Según el reporte, el 59% de los robos efectuados en la capital, se perpetuaron en estos vehículos menores, en donde dos personas iban a bordo.

Ante esto, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios, dio a conocer que esta medida se trata de una “buena herramienta técnica-jurídica que en parte neutralizará los medios utilizados por delincuentes nacionales y extranjeros para cometer delitos como el raqueteo, homicidios calificados y sicariato”.

Asimismo, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, manifestó que es una medida correcta. “Dentro de una política contra la delincuencia, se tienen que tomar medidas, esta es una de ellas, aunque perjudique a un sector, pero el Estado tiene que defenderse”.

Durante conferencia de prensa, Aníbal Torres, manifestó que los efectivos del serenazgo, deberían utilizar armas no letales para combatir la delincuencia en las calles.

“El serenazgo no va a poder enfrentar a la delincuencia sin armas. Hemos visto que se repliega frente al delincuente que esta cometiendo el delito, ya que está armado. Entonces por qué no debatirlo, el serenazgo debe estar armado con armas no letales, no con armas letales, que eso no se desvirtúe”, comentó.

“Habrán opiniones a favor y en contra, pero luego de ese debate puede salir una solución que beneficie a la seguridad ciudadana. Imaginen con la contribución de todos los serenos como se incrementaría la fuerza que tiene la policía para combatir la seguridad ciudadana”, añadió.

