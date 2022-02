‘Chalaca’ Gonzales sobre Gustavo Roverano: “No lo tengo con experiencia en menores”

Gustavo Roverano fue técnico de la reserva de Alianza Lima.

César ‘Chalaca’ Gonzales tiene amplia experiencia en divisiones menores y su palabra es autorizada cuando se trada de estos temas. Luego de conocerse que Gustavo Roverano será el nuevo director técnico de la selección peruana sub 20, el exestratega de Sport Boys se refirió a su designación y critió a la Federación Peruana de Fútbol por la decisión.

“Sobre Gustavo Roverano, no conozco que haya trabajado con otra Sub 20, lo conozco, soy su amigo, pero para llegar a una selección hay que hacer méritos y en menores o Sub-20 , no lo tengo con experiencia en menores, me sorprende pero vamos a ver qué pasa más adelante”, comentó en entrevista con radio ovación este miércoles 16 de febrero.

El DT, que también dirigió a las diviones inferiores de la ‘blanquirroja’, reslató que no habla del profesionalismo del nacido en Uruguay. “Yo no hablo de la calidad profesional, pero creo en el perfil de cada entrenador. Hay entrenadores que han nacido para trabajar en procesos de formación y otros para dirigir en la etapa profesional. Es difícil, pero creo que es muy difícil que encuentres ambos en un solo técnico”.

El técnico nacionalizado peruano se unirá a la dirección técnica de la selección peruana sub 20 luego de su último paso por la Liga 2. Será reemplazo de Carlos Silvestri, quien estuvo al mando hasta marzo del 2021, luego no le renovaron su contrato y desde entonces la ‘blanquirroja’ estuvo sin alguien al mando. Su primer reto será el Sudamericano a jugarse en Colombia.

El nacionalizado peruano jugó en Uruguay, Chile, Colombia y Perú.

‘CHALACA’ GONZALES TAMBIÉN HABLÓ DE SPORTING CRISTAL EN LA LIBERTADORES SUB 20

Sporting Cristal fue recientemente eliminado de la Copa Libertadores Sub 20 jugado en Ecuador. El equipo dirigido por Jorge Cazulo arrancó con una goleada 4-0 sobre Blooming de Bolivia, pero luego fue vencido categóricamente por Independiente del Valle y Caracas FC, con derrotas 7-1 y 5-1, respectivamente. ‘Chalaca’ Gonzales estuvo cerca de esta participación peruana juvenil y dio sus argumentos de la eliminación.

“Estuve representando a la Comisión de Menores de la FPF en la Copa Libertadores Sub-20. Sporting Cristal hizo una adaptación en Arequipa y luego fueron a Quito, llegaron y vencieron a Blooming, los vi bastante bien. Luego se encontraron a un equipo con Independiente del Valle que tiene otra metodología de trabajo”, comentó en radio Ovación.

Independiente del Valle goleó 7-1 a Sporting Cristal: resumen y goles por Copa Libertadores Sub 20. (Video: CONMEBOL Libertadores).

¿QUIÉN FUE EL ÚLTIMO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN PERUANA SUB 20?

En marzo del 2021, la Federación Peruana de Fútbol decidió no renovarle al contrato a Carlos Silvestri, que en el 2019 estuvo cerca de clasificar con la selección peruana sub 17 a la Copa del Mundo, pero se quedó afuera por un gol. Ahora esperaba competir con la selección peruana sub 20, pero en 2021 la pandemia evitó que se realizará el Sudamericano y este fue aplazado para el 2023, en Colombia, donde el encargado será Gustavo Roverano.

“Conversé con el director deportivo de menores, Ernesto Arakaki, y me indicó que había un cambio de estructura. Le expliqué mis razones para continuar en el cargo (por el campeonato Sudamericano Sub-20 que próximamente se desarrollará), pero escuché también las suyas. Las entendí, pero no estoy de acuerdo”, comentó el estratega tras dejar a al selección peruana sub 20.

Carlos Silvestri trabajó con la selección peruana sub 20, pero no se le renovó contrato. Foto: GEC.

