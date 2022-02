José Soto y el Perú vs. Uruguay: “Es el partido más importante. Se definirán las opciones de ir al Mundial”

José Soto jugó con Perú ante Uruguay en su etapa como jugador en amistosos, Eliminatorias y Copas Américas.

La selección peruana sostendrá un duro partido ante su similar de Uruguay válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El mítico Estadio Centenario de Montevideo será el escenario de este trascendental duelo que puede ser crucial para las aspiraciones de la ‘bicolor’ rumbo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, José Soto afirmó que sin duda este será el encuentro más importante del proceso clasificatorio para Perú, en el que se juega el todo por el todo.

“ El partido contra Uruguay es el más importante de las Eliminatorias. Ese resultado definirá las opciones que tendrá Perú para clasificar al Mundial. No estoy diciendo que el partido contra Paraguay en Lima no importa, ese también importa; pero en Montevideo, Perú se juega el todo”, señaló el exjugador en una entrevista realizada para el medio trujillano ‘Buenapepa

Y es que tan solo restan dos fechas para determinar si la ‘blanquirroja’ accede a la Copa del Mundo que se desarrollará en el Medio Oriente a finales de noviembre de este año. Actualmente se ubica en la quinta posición con 21 puntos, prácticamente en zona de repechaje. Pero el hecho de que haya otras selecciones en carrera, indica que cada partido se disputará al máximo por ese cupo y medio que queda disponible. Uruguay (22 puntos), Chile (19 puntos), Colombia (17 puntos) y el elenco nacional son los equipos que están en esa pelea, a excepción de Ecuador (tercero con 25 puntos), que salvo una catástrofe, irá a la cita mundialista de forma directa.

IMAGEN DE PERÚ SIN CHRISTIAN CUEVA

Por otro lado, Soto también se refirió a Christian Cueva, a quien considera como inamovible y que sin él, el equipo cambia totalmente el rumbo. “Ese enano es un fuera de serie. Es un Cueva distinto, está haciendo mejor las cosas, sabe escuchar. Contra Colombia no apareció mucho, pero cuando lo hizo, destrozó todo bloque defensivo. Frente a Ecuador se le extrañó. En la selección hay futbolistas de gran nivel, pero él es distinto. Pienso que hay cierta ‘Cuevadependencia’ en el equipo. Eso no es bueno, para nada. Es más, desearía que no sea así. En Montevideo esperamos su mejor versión. Si está al 100 % pueden pasar cosas ”, comentó el que fuera campeón nacional con Sporting Cristal (1995 y 1996) y Alianza Lima (2001, 2003, 2004 y 2006).

El mediocampista del Al-Fateh de Arabia Saudita ha el jugador que Ricardo Gareca más ha protegido ante las críticas por sus problemas extradeportivos. Esto debido a que no encontró nunca a un reemplazante de sus características. Lo intentó con Cristian Benavente, un jugador que se desempeña como ‘10′ o segundo delantero, pero no colmó las expectativas del estratega argentino. Además, ‘Aladino’ es el goleador de Perú en las presentes Eliminatorias con 5 tantos en 15 partidos , por lo que está más que clara su trascendencia.

Christian Cueva en el Perú vs. Uruguay que terminó 1-1 en la ida el 2021. | Foto: Agencias

LABOR DE RICARDO GARECA

Finalmente, Soto destacó el trabajo del ‘Tigre’ Gareca como técnico de la escuadra nacional, a quien lo considera entre los mejores de América y también resaltó su resiliencia. “Es increíble lo que viene haciendo con la selección, lo que consigue con el jugador peruano. Es uno de los mejores entrenadores del continente. Hace cinco fecha estábamos eliminados y las críticas le empezaron a llover. Ante la adversidad siempre saca lo mejor. Sigue repotenciando futbolistas. Muere por ellos y ellos le responden en el campo, eso lo hace diferente ante el resto”, sostuvo.

El exfutbolista de la selección de Argentina ha logrado que Perú sea un equipo, en donde, pese a las individualidades como Christian Cueva o André Carrillo, entre otros, logra compenetrarse en todas sus líneas y funcionar en conjunto, un factor que le ha permitido, entre otras hazañas, clasificar a la ‘bicolor’ al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años. Y ahora está cerca de repetir un suceso de esa magnitud. Solo restan dos fechas que se jugarán al límite.

