Ernesto Arakaki defendió a Roverano: “Es amigo y no es malo trabajar con gente de tu confianza”

Gustavo Roverano dirigió a Alianza Lima.

Gustavo Roverano fue oficializado como nuevo técnico de la sub 20 de la selección peruana y recibió muchas críticas. El motivo de los ataques hacia el uruguayo es por la amistad que mantiene con Ernesto Arakaki , director de menores de la Federación Peruana de Fútbol.

Precisamente, este último salió a hablar sobre los motivos del nombramiento del ‘charrúa’. “Gustavo Roverano al final fue uno de los técnicos que pasó todos estos filtros de muy buena forma. Lamentablemente ha jugado conmigo y es amigo, y creo que no tiene nada de malo trabajar con gente de tu confianza”, manifestó en conversación con GOLPERU.

“Gustavo Roverano está muy entusiasmado. Él está buscando una oportunidad como esta. Él se siente muy peruano. Tenemos la ilusión de llevar a la selección de menores a los mundiales. Conozco su disciplina y su manera de trabajar. Estoy seguro que hará todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar el éxito”, complementó.

¿A quién va a reemplazar Roverano? En marzo del 2021, la Federación Peruana de Fútbol decidió no renovarle al contrato a Carlos Silvestri, que en el 2019 estuvo cerca de clasificar con la selección peruana sub 17 a la Copa del Mundo, pero se quedó afuera por un gol. Y que actualmente es la cabeza de Academia Cantolao.

Por otro lado, Arakaki se refirió a los cambios en las divisiones menores del conjunto nacional. “Habitual era que cada selección tenga un comando técnico completo, eso nosotros queremos romperlo y trabajar como una unidad”.

Ernesto Arakaki habló de la incorporación de Roverano como entrenador de la sub20 peruana.

EXPERIENCIA COMO TÉCNICO

Roverano no tiene mucha experiencia en categorías menores, pero ha tenido la oportunidad de dirigir en primera y segunda división del fútbol peruano. Además, tuvo una instancia en un club del extranjero.

Su aventura como técnico inició en el 2009 cuando tomó el mando de la Universidad San Martín. Otros clubes de la Liga 1 donde compartió sus conocimientos fue en Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana.

Respecto a la Liga 2, estuvo a poco de conseguir el ascenso con Cienciano del Cusco. Además, entrenó a Deportivo Coopsol y regresó al ‘Vendaval’ en 2019. Esta fue su último cargo en un equipo de fútbol previo a ser estratega de la sub 20.

CLUBES DE GUSTAVO ROVERANO

- Cerro Largo (Uruguay)

- Deportes Concepción (Chile)

- Bella Vista (Uruguay)

- Unión Magdalena (Colombia)

- Central Español (Uruguay)

- Deportivo Pesquero (Perú)

- Alianza Atlético de Sullana (Perú)

- Alianza Lima (Perú)

- Sporting Cristal (Perú)

- Universidad San Martín (Perú)

- José Gálvez (Perú)

- Total Clean (Perú)

‘CHALACA’ SOBRE ROVERANO

“Sobre Gustavo Roverano, no conozco que haya trabajado con otra Sub 20, lo conozco, soy su amigo, pero para llegar a una selección hay que hacer méritos y en menores o Sub-20, no lo tengo con experiencia en menores, me sorprende pero vamos a ver qué pasa más adelante”, comentó César Gonzales en entrevista con radio ovación el pasado miércoles 16 de febrero.

El DT, que también dirigió a las divisiones inferiores de la ‘blanquirroja’, resaltó que no habla del profesionalismo del nacido en Uruguay. “Yo no hablo de la calidad profesional, pero creo en el perfil de cada entrenador. Hay entrenadores que han nacido para trabajar en procesos de formación y otros para dirigir en la etapa profesional. Es difícil, pero creo que es muy difícil que encuentres ambos en un solo técnico”.

