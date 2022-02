Juan Carlos Oblitas y las opciones de la selección peruana: “La clasificación al Mundial nos la jugamos ante Paraguay”

Juan Carlos Oblitas y las opciones de que Perú llegue al Mundial de Qatar 2022.

La selección peruana afrontará la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con mucha seriedad y con la consigna de obtener los mejores resultados que la clasifiquen al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Juan Carlos Oblitas mencionó estar conforme con el hecho de que esto depende del mismo equipo y que cree que el sueño se luchará en la última fecha en Lima ante Paraguay.

“Va a depender mucho del partido que tengamos ante Uruguay en Montevideo. Queríamos llegar a esta etapa dependiendo de nosotros mismos y así es. Lo que creo es que nos jugamos la clasificación ante Paraguay en Lima ”, señaló el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Y es que la ‘bicolor’ se mantiene en una posición expectante en la tabla de posiciones: en el quinto lugar (con 21 puntos) que otorga el cupo al repechaje. Sin embargo, la lucha se mantiene con otras tres selecciones como Uruguay (cuarta con 22 puntos), Chile (sexta con 19 puntos) y Colombia (sétima con 17 puntos).

A pesar de que los paraguayos se encuentran eliminados y fuera de toda chance de luchar por un espacio en la Copa del Mundo, querrán finalizar este proceso clasificatorio de la mejor forma ante el elenco nacional pensando en el siguiente que será de cara a Canadá, Estados Unidos y México 2026. Por lo tanto, el cupo y medio que resta por disputar, salvo un hecho catastrófico que saque a Ecuador del tercer lugar con 25 puntos, se mantendrá al rojo vivo hasta la última jornada .

El último encuentro de Perú ante Ecuador en Lima se jugó a una alta intensidad, como suelen ser los partidos de Eliminatorias. | Foto: CONMEBOL

ARBITRAJE EN ÚLTIMA DOBLE FECHA

Oblitas también comentó respecto al arbitraje para las dos últimos partidos del proceso clasificatorio. Es conocido que muchas veces las nacionalidades de los árbitros pueden interferir con los intereses de las selecciones en disputa y generar polémica. “ Lo lógico es que sean árbitros argentinos o brasileños a los que estamos involucrados, no hay otra. Sería increíble que pongan otras nacionalidades, eso se está conversando y yo haré lo mismo con gente de CONMEBOL que tenemos cercana”, sostuvo el que fuera Mundialista con Perú en Argentina 1978 y España 1982.

SEDE DEL REPECHAJE

En caso de que la ‘blanquirroja’ conserve esa quinta casilla, jugaría el repechaje ante una selección asiática aún sin confirmar, algo que tampoco ha sucedido con la sede pero que se rumorea que podría ser en Qatar. “ No se tiene confirmado (que el repechaje sea en Qatar), pero me parecería una barbaridad, seamos nosotros u otro de la CONMEBOL , el que juegue el repechaje. Por ejemplo si es Emiratos Árabes Unidos, le queda cerca, mientras que el sudamericano hace un viaje de tres días”, comentó el dirigente peruano.

A su vez, mencionó que no tendría sentido que la sede del repechaje sea en ese mismo país y en junio. Esto debido a las razones que provocaron que el Mundial sea movido hasta finales de noviembre debido al intenso calor que hay en la época de verano a mediados de año. “ No se jugó el Mundial en el mes de junio en Qatar por el calor y resulta que ahora existe esa posibilidad de jugar en junio ”, añadió.

El director deportivo de la FPF se refirió a la última doble jornada de las Eliminatorias. También comentó del arbitraje y la posible sede del repechaje. | Video: Exitosa Noticias

FÚTBOL DE MENORES

Finalmente, el exfutbolista se expresó sobre la problemática del fútbol de menores, que recién ha visto competencia este año tras dos de ausencia por la pandemia del COVID-19. “No nos estamos dando cuenta el inmenso daño que nos está haciendo el no haber tenido competencia durante 2 años en menores. Se está perdiendo 2 o 3 generaciones, que no se verá mañana ni pasado mañana. Por ejemplo, en las siguientes Eliminatorias muchos de los que juegan ahora están en la edad de seguir jugando, el problema viene después. (...) Hay que invertir en menores, no verlo como un gasto , ese es un problema serio. En otros lados nos están sacando una ventaja enorme”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO