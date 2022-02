Cercado de Lima: Hermana e hija de trabajadora sexual asesinada piden ayuda para repatriar cuerpo

Las calles del jirón Zepita se tiñeron de sangre, luego que sicarios a bordo de una moto lineal asesinaran a sangre fría a dos mujeres que se desempeñaban como trabajadoras sexuales en el Centro de Lima.

Según reportes de la Policía Nacional (PNP), no descartó que se pueda tratar de un ajuste de cuentas por la modalidad del crimen, que fue a pocos metros de la avenida Alfonso Ugarte. Algunas compañeras de las víctimas, contaron que recibían amenazas porque no querían pagar cupos.

Las extranjeras fueron sorprendidas por desconocidos a bordo de dos vehículos menores, quienes dispararon directamente contra ellas. La ciudadana ecuatoriana fue identificada como Elvia Milena Álvarez Litardo (22). Había llegado hace quince días a Perú y deja una hija de 15 años en Ecuador y un niño de 3 años.

Tras este lamentable suceso, su hermana Gabriela Álvarez, pide el apoyo para repatriar el cuerpo de su familiar, ya que ellos en Ecuador no tienen los medios necesarios para hacerlo porque son una familia humilde.

“Estamos muy dolidos con lo que le ha pasado a mi hermana. Pido el apoyo de las autoridades para repatriar su cuerpo, porque nosotros no tenemos los medios. El doctor Mario Rivas, abogado en Perú no está ayudando. Hace unos 15 días ella viajó con unas amigas, la verdad no nos dio detalles del viaje. No sabíamos a qué se dedicaba”, explicó para Panamericana TV.

“No me dijo nada de mafias, ni cupos, ni nada. Nos enteramos por un familiar de las amigas. Estábamos viviendo en Santo Domingo, ella tiene dos hijos un niño de 3 años, pero el niño vive con su padre”, expresó la hermana de Elvia.

Antes de concluir, Gabriela Álvarez hizo un llamado a todas las autoridades de Migraciones para que la apoyen y así darle cristiana sepultura a su hermana asesinada por una mafia.

“Yo le pido a todas las autoridades que por medio del abogado el doctor Mario Rivas ,e ayuden a repatriar el cuerpo de mi hermana, No pido nada más, el resto las investigaciones está a cargo de la policía”, manifestó.

Asimismo, durante el enlace telefónico, la hermana de Elvia, señaló que no han tenido ningún acercamiento con el consulado de Ecuador en Perú y que ninguna de las autoridades los ha contactado.

“No sé cómo hacer, no tengo cómo viajar, tengo un bebé y no puedo dejarlo sola. Además, no tenemos los medios para ello”, aseveró.

OPERATIVO CONTRA LA PROSTITUCIÓN

Tras el asesinato de dos mujeres que se desempeñaban como trabajadoras sexuales, la policía Nacional inició un operativo en contra de la prostitución clandestina en conjunto con la Municipalidad de Lima.

Los agentes del orden llegaron hasta un hotel muy cerca de donde ocurrió el hecho de sangre. Al ingresar al establecimiento, encontraron a más de 5 jovencitas, las cuales fueron retiradas del lugar para que se identifiquen y conocer su estado de migración en nuestro país.

Según reportes de la policía, se sabe que estas mafias operan en varios distritos de la capital entre los que destacan San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Lince, Los Olivos, entre otros. Asimismo, estas bandas les exigen a las trabajadoras sexuales pagar un promedio de 200 a 300 soles semanales para dejarlas trabajar.

La policía está a cargo de las investigaciones para dar con el paradero de las cabecillas que se han vuelto un terror en las calles.

