SJL: mujer que fue arrastrada por mototaxi de delincuentes para robarle celular teme por su vida

Eran más de las ocho de la noche, cuando una mototaxi circulaba por el Jirón Samaniego, los delincuentes que iban a bordo de este vehículo menor al percatar que la mujer tenía en la mano el celular, decidieron sujetarla de la muñeca y arrastrarla.

Lo que llamó la atención de los vecinos fueron los gritos desesperados de la mujer quien se sujetó de la puerta del vehículo para evitar el robo. Uno de los delincuentes intentó deshacerse de su víctima sacudiendo la puerta pero no lo logra y la mujer por temor no se suelta de la moto.

Tras varias cuadras la mujer termina cayendo y perdiendo el conocimiento. Los malhechores huyen con rumbo desconocido por lo que esta mujer teme posibles represalias. Tras el violento robo los vecinos de la zona auxiliaron a la víctima quien fue trasladada al hospital de Canto Grande.

Según contó la víctima, ella escuchó cuando uno de los ladrones le pide a su cómplice que suban a la moto a la mujer para robarle con facilidad y luego tirarle a la pista.

Entre lágrimas la mujer contó que ahora teme por su vida por ella logró identificar los rostros de los ladrones, es por eso que hace un llamado a las autoridades para que den pronto con el paradero de estos malhechores que causan terror y miedo en la zona.

“No vi que venía esta moto, me han arrastraron sin piedad. No podía soltarme de la puerta. Yo entregué mi celular, pero por más que les di mi equipo me sujetaron y me siguieron arrastrando. No quiero que nada malo me suceda”, expresó la mujer muy afectada y traumada por el hecho a las cámaras de Panamericana TV.

Los vecinos de la zona, manifestaron que entregaron las imágenes de las cámaras de seguridad a fin de dar con el paradero de estos delincuentes. Asimismo, hicieron un pedido a las autoridades para que haya más presencia policial y municipal, ya que ese sector se ha convertido en “tierra de nadie” a causa de los ladrones.

Antes de culminar con el informe de Panamericana TV, aseguraron que la policía ya dio con el paradero de uno de los ladrones y que incluso saben dónde está la mototaxi que utilizaron para cometer este acto.

Ahora, la víctima deberá acudir a la dependencia policial para que le den todas las facilidades y seguridad para realizar la denuncia sin temor de ser amenazada por esta pandilla.

EL 59% DE ROBOS SE REALIZAN EN MOTOS LINEALES

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer el balance sobre los robos en motos lineales entre el 2020 y el 2021. Según el reporte, el 59% de los robos efectuados en la capital, se perpetuaron en estos vehículos menores, en donde dos personas iban a bordo.

Recordemos que hace unos días, el premier Aníbal Torres, dio a conocer que la presidencia del Consejo de Ministros aprobó la ley para que solo una persona vaya a bordo de estas motocicletas.

Ante esto, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios, asegura que esta medida se trata de una “buena herramienta técnica-jurídica que en parte neutralizará los medios utilizados por delincuentes nacionales y extranjeros para cometer delitos como el raqueteo, homicidios calificados y sicariato”.

