Aníbal Torres aclara sobre ley de motos lineales y señala bajo qué variables se aplicará

Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros. | Foto: Agencia Andina

Aníbal Torres llegó este viernes a Lambayeque junto a una comitiva de ministros de Estado, para reunirse con autoridades de la región. Al momento de dar sus palabras, el presidente del Consejo de Ministros agradeció al pueblo de Chiclayo por recibirlos y se refirió a la ley que restringe el uso de las motos lineales a una sola persona.

“Todo trabajo lo tenemos que hacer bajo la información franca y sincera, leal, digo esto porque desde ayer y esta mañana en el viaje a esta ciudad he escuchado una gravísima desinformación sobre las motos lineales, una desorientación a la población. Estoy sorprendido por eso”, indicó.

Por ello, se vienen tomando diversas medidas en base a un principio fundamental que señala que la seguridad ciudadana no es tarea solamente del ministro del Interior, sino de todos los peruanos, de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, comprendiendo todas las organizaciones, de la academia, de las juntas urbanas para que contribuyan a la seguridad.

Sin seguridad, señaló, no podemos regresar a las clases presenciales en marzo, no podemos crecer económicamente, no hay inversiones internas ni externas. Y agregó que tenemos que hacer todo lo posible por ser un país seguro, en el que el empresario invierta sin temor a que lo asalten y le quiten todo lo que tiene, que el ciudadano camine por las calles con seguridad, tranquilidad sin la preocupación que lo van a asaltar y meterle las manos al bolsillo para quitarle sus pertenencias.

Refirió que dentro de estas medidas han dictado este proyecto de ley sobre las motos lineales. Y es el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Trabajo y con el de Transportes y Comunicaciones que puede disponer de ciertas medidas excepcionales para prevenir el delito.

Estas son: la prohibición de pasajeros en vehículos automotores de carrocería motocicleta en zonas urbanas; la prohibición de portar armas de fuego a las personas que viajan en motocicletas sin importar si cuentan con licencia para portarlas.

Torres indicó que estas medidas excepcionales reguladas en el artículo 14 se disponen en las zonas urbanas de distritos provincias o departamentos con presencia considerable de victimización delictiva, para ello se evalúa el nivel de incidencia de las siguientes variables:

- Homicidios cometidos mediante el uso de motocicletas,

- robos cometidos mediante el uso de motocicletas

- presencia de bandas delictivas o de crimen organizado que usan motocicletas para perpetrar delitos

- sucesos delictivos cometidos mediante el uso de motocicleta y que causen grave alarma social.

“Para disponer algunas de estas medidas excepcionales es suficiente con verificar la alta incidencia de una o más de las variables conforme a los registros oficiales que están a cargo del la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el INEI, los mismos que deben ser reportados periódicamente al comité estadístico interinstitucional de criminalidad. Este organismo informará bimensualmente al Mininter sobre la incidencia para la evaluación y adaptación de las medidas excepcionales”, sentenció el premier.

Agregó que la falsa información respecto a este dictamen se hizo con el propósito de desprestigiar al gobierno. “No podemos seguir viviendo en la desinformación”, expresó.

SOBRE LA ECONOMÍA

Más temprano, antes de partir a Lambayeque, el premier Torres saludó que el Perú se haya alzado como la economía más estable de América Latina, de acuerdo con el índice de riesgo de país de la agencia Bloomberg.

El estudio colocó a nuestro país en el primer lugar con 56,28 puntos, por detrás de Chile, que obtuvo un puntaje de 52,79.

“La actividad económica felizmente no ha sido afectada (en el Perú). Económicamente tenemos una estabilidad mejor que cualquier otro país en Latinoamérica, somos un país que no tiene riesgos para la inversión privada”, sostuvo antes de viajar, junto a una comitiva de ministros de Estado, a la ciudad de Chiclayo para reunirse con autoridades de esa localidad.

SEGUIR LEYENDO: